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Пандемия коронавируса ,  
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Регионы рассказали о подготовке больниц к росту числа заболевших COVID-19

В Москве зафиксировали больше 1 тыс. заболевших за сутки; а в Петербурге у больниц снова появились очереди из машин скорой помощи. Власти нескольких регионов рассказали РБК, как готовятся к приходу возможной второй волны COVID-19
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Количество ежедневно диагностируемых случаев заболевания COVID-19 в России превысило отметку 6,5 тыс., этот показатель растет уже десятый день подряд. Последний раз такие цифры регистрировались в июле.

В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. заболевших за сутки. Городские власти призвали жителей пользоваться средствами защиты и меньше контактировать друг с другом. Кроме того, мэрия обратилась к крупным компаниям с просьбой снова отправить как можно большее число сотрудников на удаленку.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Кроме того, в Москве усилили меры контроля: после рейдов Роспотребнадзора и представителей мэрии за нарушение противоэпидемических правил были закрыты 43 магазина, в том числе в крупнейших торговых сетях. По данным источников РБК, власти города обсудили возможное ужесточение мер из-за коронавируса. В частности, пенсионерам могут рекомендовать соблюдать домашний режим.

В Санкт-Петербурге, у Покровской больницы, принимающей коронавирусных больных, образовалась очередь из машин скорой помощи. В комитете по здравоохранению города объяснили, что по нормам Роспотребнадзора в смотровой может быть только один человек, поэтому пациенты ждут своей очереди в машинах. Три городских больницы, которые после спада эпидемии перевели с приема больных COVID в обычный режим, снова перепрофилировали в «ковидные».

РБК опросил власти отдельных регионов России, как они готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и какие ограничения будут вводить, если она придет.

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Новосибирская область

Число умерших от COVID за время эпидемии (согласно данным федерального оперативного штаба):

  • на 26 августа — 346;
  • на 24 сентября — 428;

В департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска РБК сообщили, что в городе создан запас медицинских масок перчаток, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств. Наличие их в аптечной сети контролирует мэрия. Кроме того, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией продолжается специальная обработка «мест массового пребывания, объектов транспортной инфраструктуры и подвижного состава, а также зданий и сооружений различного назначения, включая прилегающие к ним земельные участки».

Татарстан

Число умерших от COVID за время эпидемии:

  • на 26 августа — 32;
  • на 24 сентября — 47;

По мнению президента Татарстана Рустама Минниханова, повторная самоизоляция будет «смертельной» для экономики региона. Он заверил, что в Татарстане не будет второй волный эпидемии. «Возможно, где-то это может произойти. Но в Татарстане при мощной системе здравоохранения, слаженной работе Роспотребнадзора, глав муниципальных образований, активной поддержке правоохранительных органов никакой второй волны не будет», — сказал Минниханов, писал РБК-Татарстан. При этом президент добавил, что «расслабляться мы не будем».

Миниханов пояснил, что сейчас власти уже знают, как бороться с коронавирусом, а люди знают, как нужно себя вести. «У нас всегда в кармане маска», — заверил он.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в правительства сообщила РБК, что эпидемиологическая ситуация в республике оценивается оперштабом как стабильная, в республике имеет запас коек и резерв аппаратов ИВД. «Благодаря той мобилизационной работе, которая была проведена в начале пандемии, мы имеем достаточный запас мест. На сегодняшний день мы знаем, как лечить пациентов с диагнозом COVID-19, как проводить их доставку в то или иное отделение. Сегодня большая часть коечного фонда вернулась в режим плановых работ», — отметила она.

Башкортостан

Число умерших от COVID за время эпидемии:

  • на 26 августа — 28;
  • на 24 сентября — 36;

В регионе на 18 сентября в 22 больницах развернули 2657 коек для пациентов с коронавирусом, сообщили РБК-Башкортостан в оперативном штабе региона. При этом количество коек могут увеличить в течение двух суток: «В случае ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями возможно увеличение коечного фонда, за счет зарезервированных коек в медицинских организациях с началом работы в течение 48 часов с момента получения особого распоряжения», — говорится в сообщении штаба. При этом Минздрав региона ежедневно контролирует число свободных коек в госпитальных базах для лечения новой коронавирусной инфекции.

Нижегородская область

Число умерших от COVID за время эпидемии:

  • на 26 августа — 453;
  • на 24 сентября — 556;

В министерстве здравоохранения Нижегородской области ситуацию в заболеваемостью COVID охарактеризовали как стабильную. В регионе развернуто развернуто 2006 инфекционных коек, 1147 кислородных точек, 456 аппаратов ИВЛ. В ведомстве заверили. что область «готова к возможному варианту ухудшения эпидемиологической обстановки». При этом режим повышенной готовности не снят и продолжает действовать ряд ограничений.

Минздрав рекомендовал жителям региона сделать прививку против гриппа для «предотвращение развития тяжелых форм болезни и летальных исходов».

Ростовская область

Число умерших от COVID за время эпидемии:

на 26 августа — 326;
на 24 сентября — 468;

В регионе сейчас не стоит вопрос о введении дополнительных ограничительных мер, говорится в комментарии министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, поступившем в РБК-Ростов. При этом она отметила, что в регионе в последнее время увеличилось число заразившихся коронавирусом, которым понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ. «Если в самом начале пандемии число пациентов, которым необходим аппарат ИВЛ было меньше, то сейчас их уже 5-7% от числа госпитализируемых», — сказала Быковская и добавила. что в некоторых случаях заболевшим приходится достаточное длительное время дышать с помощью аппарата ИВЛ, в некоторых случаях — до полутора месяцев. Она также заявила, что послабления карантина не отменяют необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Воронежская область

Число умерших от COVID за время эпидемии:

на 26 августа — 105;
на 24 сентября — 169;

Власти Воронежской области уже разработали комплекс мер на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, заявили РБК-Черноземье в пресс-службе правительства региона. При этом там отметили, что «пока говорить о второй волне рано». «Если жители будут соблюдать масочный режим в местах скопления людей и в закрытых и тесных помещениях, транспорте, соблюдать правила личной гигиены, дезинфекционные мероприятия и воздушный режим, то не будет новых ограничений», — заверил собеседник РБК.

Для лечение заразившихся SARS-CoV-2 в регионе развернуто 1973 койки в 23 медицинских организациях. Разработан также план развертывания дополнительных коек во время обострения заболеваемости осенью и зимой. В этом случае будут развернуты 3521 койки в 33 медицинских организациях.

Липецкая область

Число умерших от COVID за время эпидемии:

на 26 августа — 25;
на 24 сентября — 42;

В Липецкой областной администрации РБК заявили, что пока говорить о второй волне рано коронавируса еще рано. Там также напомнили о необходимости соблюдения масочного режима в местах скопления людей. В этом случае «не будет новых ограничений», отметили в пресс-службе правительства региона.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Для больниц региона дополнительно приобрели аппараты ИВЛ, диагностическое обороудование и расходные материалы. «Медицинские организации располагают системами централизованного снабжения кислородом, достаточным количеством современных противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов и дезинфектантов, служба скорой медицинской помощи обновила автопарк реанимобилей», — отчитались региональные власти. В больницах сформирован запас препаратов и средств защиты, первонал проходит дополнительное обучение. Общие затраты на борьбу с коронавирусом в области оценили в 350 млн руб.

Тамбовская область

Число умерших от COVID за время эпидемии:

на 26 августа — 45;
на 24 сентября — 46;

Пресс-служба тамбовской областной администрации заверила РБК, что система здравоохранения региона «полностью готова оказать необходимую медицинскую помощь всем заболевшим». Из 727 коек развернутых для больных COVID-19, по состоянию на 22 сентября занято 307, а в случае резкого роста заболеваемости будет предоставлено еще 280 коек. В больницах создан запас лекарств и средств защиты, продолжается обучение персонала. «Все лечебные учреждения в Тамбовской области действуют строго с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения России», — подчеркнули в пресс-службе.

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Фото:Alessandra Tarantino / AP

Курская область

Число умерших от COVID за время эпидемии:

на 26 августа — 53;
на 24 сентября — 56;

В комитете по здравоохранению правительства Курской области РБК заявили, что сейчас введение «повсеместных ограничительных мероприятий не планируется». До формирования коллективного иммунитета к COVID-19 активность вируса будет в разной степени сохраняться, однако «избежать второй волны позволят меры профилактики — использование масок, санитайзеров, соблюдение социального дистанции», говорится в сообщении ведомства.

«По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, ожидается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией. Но то, насколько резким или плавным будет рост, зависит от соблюдения мер индивидуальной и коллективной профилактики», — рассказали в ведомстве. В регионе развернуты 704 койки для больных COVID, с учетом резервных их количество составляет 1507.

Санкт-Петербург

Число умерших от COVID за время эпидемии:

на 26 августа — 2375;
на 24 сентября — 2839;

Пока необходимости в новых ограничениях нет, однако поскольку число свободных коек сокращается, постепенно снова переводят медучреждения под лечение COVID, вновь заработал временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря», заявили РБК-Петербург в администрации города.

В Минздраве прокомментировали очереди из машин скорой в Петербурге
Общество
Фото:spb.live / VK

В связи с ростом заболеваемости свободный коечный фонд для взрослых пациентов c СOVID-19 сократился с 8% до 6%. «При ухудшении эпидемической ситуации перепрофилирование стационаров будет продолжено в рамках разработанного оперативного плана», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин заявил, что прогнозов сейчас «нет ни у кого». «Нам нужно подождать конца сентября — начала октября, чтобы понять, когда к нам вернется эпидемия. Но риски высоки», — заявил он.

РБК отправил запрос в федеральный оперативный штаб.

Автор
Владислав Гордеев, Оксана Сотник, Виктория Некрасова, Игорь Титов, Анна Иванова, Галия Набиева, Елена Полежаева, Наталья Ковкина, Евгений Максаков
При участии
Егор Губернаторов, Роман Кизыма
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