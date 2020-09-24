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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга назвали «приметой пандемии» очереди из машин «скорой»

Накануне об очереди из машин возле Покровской больницы сообщил главврач частной скорой помощи Coris Лев Авербах. Власти Петербурга объяснили эту ситуацию тем, что по нормам нельзя допускать скопления пациентов в приемном покое
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Очереди из машин скорой помощи возле Покровской больницы в Санкт-Петербурге можно объяснить нормами Роспотребнадзора, согласно которым в смотровой может находится только одни пациент. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина.

По ее словам, эта больница является одним из крупнейших медицинских учреждений с самым большим коечным фондом, принимающим пациентов с коронавирусной инфекцией. «Сейчас имеется в составе 543 койки, у нее достаточно большая выписка — в день выписываются 45- 50 пациентов, принимается примерно такое же количество. Больница изначально не инфекционная, поэтому принимаются пациенты через смотровые», — рассказала она.

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Рябинина пояснила, что по нормам Роспотребнадзора, в смотровой может быть только один человек, поэтому нельзя допускать скопления пациентов в приемном покое. «Соответственно больные вынуждены находится в машинах скорой помощи в ожидании приема. Поэтому, к сожалению, очереди из скорых хоть и стали приметой времени, но это такая примета пандемии. Сказать, что завтра в одночасье у нас исчезнут все очереди, мы не можем», — отметила пресс-секретарь.

О том, что перед Покровской больницей в Санкт-Петербурге выстроилась очередь из автомобилей скорой помощи, накануне, 23 сентября, сообщил генеральный директор и главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах. «Только у нас могут два раза наступать на одни и те же грабли и делать вид, что ничего не происходит. А ведь это только начало», — написал он в Facebook.

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К записи врач прикрепил фотографию, на которой можно увидеть очередь из машин, и рассказал, что автомобиль Coris, доставивший в больницу пациента с подозрением на коронавирус COVID-19, был 18-м в очереди. Авербах отметил, что среднее время сдачи одного пациента в приемном отделении составляет около 20 минут.

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Аналогичная ситуация произошла в Петербурге в начале мая. Тогда власти города объяснили очереди из машин скорой помощи у медицинских учреждений изменением схемы приема больных в стационарах, которые были перепрофилированы под прием заразившихся коронавирусом COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге COVID-19 заразились 41,3 тыс. человек, из них вылечились 28,1 тыс., скончались 2817 пациентов.

Авторы
Майя Бобенко, Михаил Юшков
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