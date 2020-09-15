Пандемия коронавируса , 15 сен, 18:27
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Глава центра Гамалеи назвал условие для предотвращения новых волн COVID
Избежать второй и последующих волн коронавирусной инфекции в России можно будет только с помощью массовой вакцинации. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.
«До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», — заявил он (цитата по ТАСС).
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