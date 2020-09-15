Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Доктор Мясников попросил Навального поделиться данными анализов Политика, 18:30 Глава центра Гамалеи назвал условие для предотвращения новых волн COVID Общество, 18:27 Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом Политика, 18:25 Хэтчбек Audi A3 нового поколения получил версию на газе Авто, 18:23 В адвокатской компании назвали имя нового защитника Ефремова Общество, 18:02 FESCO подала в английский суд иск к компаниям Магомедова Бизнес, 17:52 Как масштабировать рекрутинг и сохранить креативность Pro, 17:43 В Совфеде назвали возмутительными планы создания «списка Навального» Общество, 17:40 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 17:40 Новый премиальный кроссовер из Китая сфотографировали в России Авто, 17:39 В городе Шахты Ростовской области загорелся центральный рынок Общество, 17:39 На границе Украины и Белоруссии застряли 1,5 тыс. хасидов Общество, 17:37 Обладатель Кубка Стэнли Лавиолетт возглавил «Вашингтон Кэпиталз» Спорт, 17:37 Рада предложила провести свободные выборы президента Белоруссии Общество, 17:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава центра Гамалеи назвал условие для предотвращения новых волн COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Избежать второй и последующих волн коронавирусной инфекции в России можно будет только с помощью массовой вакцинации. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«До тех пор, пока мы не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будет, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», — заявил он (цитата по ТАСС).

Центр Гамалеи назвал сроки вакцинации большей части населения России
Общество
Фото: АГН «Москва»

Материал дополняется

Теги: коронавирус, вакцинация
Материалы по теме
Путин счел эффективным противостояние России коронавирусу
Политика
Попова заявила о разработке 26 вакцин от коронавирусной инфекции в России
Общество
Володин сообщил о решившей испытать вакцину группе депутатов Госдумы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter