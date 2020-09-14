Лукашенко сообщил Путину о более мощной волне COVID

По его словам, новая сильная волна коронавируса началась в Европе, однако в Белоруссии всплеска числа заболевших не наблюдается. «Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну», — сказал Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил о начавшейся в Европе второй волне пандемии COVID-19. Трансляцию беседы глав государств вел телеканал РБК.

«Вы видите, что происходит в Европе. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Я уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их», — предупредил Лукашенко.

Он отметил, что на территории Белоруссии всплеска числа заболевших не наблюдается. «Но это не значит, что мы руки опустили. <...> Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну», — добавил он.

Белорусский лидер поблагодарил Путина за то, что Россия выбрала Белоруссию в качестве первой страны, куда будет поставлена российская вакцина от COVID-19. «Я вам благодарен, и мы это очень ценим, что поставили нас на первую строчку обеспечения вакциной», — сказал Лукашенко.