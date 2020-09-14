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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко сообщил Путину о более мощной волне COVID

По его словам, новая сильная волна коронавируса началась в Европе, однако в Белоруссии всплеска числа заболевших не наблюдается. «Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну», — сказал Лукашенко
Фото: Alessandra Tarantino / AP
Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявил о начавшейся в Европе второй волне пандемии COVID-19. Трансляцию беседы глав государств вел телеканал РБК.

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«Вы видите, что происходит в Европе. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Я боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Я уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их», — предупредил Лукашенко.

Он отметил, что на территории Белоруссии всплеска числа заболевших не наблюдается. «Но это не значит, что мы руки опустили. <...> Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну», — добавил он.

Белорусский лидер поблагодарил Путина за то, что Россия выбрала Белоруссию в качестве первой страны, куда будет поставлена российская вакцина от COVID-19. «Я вам благодарен, и мы это очень ценим, что поставили нас на первую строчку обеспечения вакциной», — сказал Лукашенко.

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Александр Лукашенко

Первый случай коронавируса в Белоруссии был зафиксирован в конце февраля. Инфекцию обнаружили у студента из Ирана, который прилетел из Баку. По данным белорусского Минздрава, сейчас в республике подтверждено более 74 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 750 пациентов с коронавирусом. В России, по информации оперативного штаба, число заболевших перевалило за 1 млн, умерли 18 635 человек.

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17 марта, комментируя ситуацию с коронавирусом, Лукашенко предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку. «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 г в пересчете на чистый спирт [ее выпивать], травить этот вирус. Но не на работе», — говорил президент.

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Александр Лукашенко

В конце мая Лукашенко заявлял, что вторая волна COVID-19 в Белоруссии может произойти осенью или зимой. Он отмечал, что «никто не доказал», что вторая волна будет, и «никто не знает», когда она может прийти. При этом глава государства выразил надежду на то, что Белоруссия будет готова к эпидемии, если она вновь начнется.

Лукашенко уже переболел коронавирусом COVID-19. Это, по его словам, произошло в июле. Он рассказал, что «умудрился перенести коронавирус на ногах», без симптомов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, коронавирус, COVID-19
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