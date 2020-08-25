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В Росгвардии объяснили выражение признательности «Омбудсмену полиции»

Владимир Воронцов попросил ведомство дать ему характеристику, ведомство в ответ выразило ему «признательность за конструктивное взаимодействие» до того, как его задержали и заключили под стражу. Основателя проекта арестовали в мае
Владимир Воронцов
Владимир Воронцов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии получил обращение от создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова с просьбой предоставить ему характеристику, сообщил РБК официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Обращение рассмотрели в установленном порядке, сообщил Грибакин. По словам представителя Росгвардии, в ответе создателю проекта не говорилось о характеристике и о благодарности, «а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие», которое осуществлялось в более ранний период, до задержания и заключения под стражу гражданина В.А.Воронцова».

Адвокат Воронцова Сергей Тюленев подтвердил РБК, что его подзащитный обращался в Росгвардию за характеристикой. Когда именно это произошло, он не уточнил. «На прошлой неделе ко мне поступила эта информация от Владимира непосредственно, мы у него были на следственных действиях, и он сообщил об этом и бумагу показал», — сообщил защитник.

«Он обратился с просьбой дать характеристику — они же взаимодействовали неоднократно, и, действительно, они подтвердили, что выражают благодарность ему в связи с этим. Такой ответ, достаточно сжатый, насколько я помню», — добавил адвокат.

Адвокат уточнил число уголовных дел против создателя «Омбудсмена полиции»
Общество
Владимир Воронцов

В апреле создатель «Омбудсмена полиции» рассказывал, что к нему пришли с обыском. Следователи петербургского управления СК обвинили его в распространении фейковой информации из-за сообщения о заболевших курсантах в институте ФСБ. Сам Воронцов говорил, что претензии к нему связаны с правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД.

В мае Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. По версии следствия, после отказа полицейского Воронцов разместил компрометирующие фото у себя в паблике. На следующий день его арестовали.

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В отношении Воронцова также заведено дело об изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору. По нему в конце мая арестовали администратора паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» Игоря Худякова. Через месяц ему отменили арест и взяли с Худякова подписку о невыезде. Впоследствии он признал вину в том, что разместил фотографию в закрытом чате. Сам Воронцов не считает себя виновным.

11 августа Тюленев сообщил, что в отношении его подзащитного заведено два уголовных дела по семи эпизодам: речь идет о шести эпизодах по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и об одном по ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

Авторы: Екатерина Костина, Наталия Анисимова
Теги: Росгвардия
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