В Росгвардии объяснили выражение признательности «Омбудсмену полиции»

Владимир Воронцов попросил ведомство дать ему характеристику, ведомство в ответ выразило ему «признательность за конструктивное взаимодействие» до того, как его задержали и заключили под стражу. Основателя проекта арестовали в мае

Владимир Воронцов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии получил обращение от создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова с просьбой предоставить ему характеристику, сообщил РБК официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Обращение рассмотрели в установленном порядке, сообщил Грибакин. По словам представителя Росгвардии, в ответе создателю проекта не говорилось о характеристике и о благодарности, «а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие», которое осуществлялось в более ранний период, до задержания и заключения под стражу гражданина В.А.Воронцова».

Адвокат Воронцова Сергей Тюленев подтвердил РБК, что его подзащитный обращался в Росгвардию за характеристикой. Когда именно это произошло, он не уточнил. «На прошлой неделе ко мне поступила эта информация от Владимира непосредственно, мы у него были на следственных действиях, и он сообщил об этом и бумагу показал», — сообщил защитник.

«Он обратился с просьбой дать характеристику — они же взаимодействовали неоднократно, и, действительно, они подтвердили, что выражают благодарность ему в связи с этим. Такой ответ, достаточно сжатый, насколько я помню», — добавил адвокат.