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Администратора сообщества «Омбудсмен полиции» освободят из-под ареста

Игорь Худяков
Игорь Худяков (Фото: gogan72 / VK)

Администратору паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Игорю Худякову отменили арест. Об этом РБК сообщил адвокат арестованного Максим Пашков.

«В отношении Худякова вынесено постановление об освобождение из-под стражи. Оно направлено на исполнение во ФСИН, как только дойдет до изолятора, — надеюсь, что это будет сегодня, — он будет освобожден», — сказал Пашков.

Следствие взяло от Худякова подписку о невыезде, уточняет ТАСС. Адвокат пояснил, что мера пресечения была изменена в связи с переквалификацией обвинения.

Первоначально администратор паблика «Омбудсмен полиции» обвинялся по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору), а теперь ему инкриминируется ч. 1 той же статьи (незаконные изготовление и (или) перемещение порнографических материалов через границу в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования). По этой статье Худякову грозит до двух лет лишения свободы.

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Фото: Андрей Васильев / ТАСС

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Теги: новости, арест
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