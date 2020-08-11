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Адвокат уточнил число уголовных дел против создателя «Омбудсмен полиции»

Владимир Воронцов
Владимир Воронцов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова следователи два уголовных дела по семи эпизодам. Об этом РБК рассказал адвокат Воронцова Сергей Тюленев.

Ранее ТАСС со ссылкой на Тюленева сообщил о возбуждении семи новых уголовных дел в отношении Воронцова.

«Сегодня нам вручили копию постановления о возбуждении дел. Но не совсем правильно сказать семь [уголовных] дел, потому что, если быть точнее — с юридической точки зрения возбудили два уголовных дела по семи эпизодам», — пояснил Тюленев в разговоре с РБК.

Он добавил, что речь идет о шести эпизодах по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и об одном по статье 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя столичного главного управления СК Юлии Ивановой.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В июне адвокат Воронцова Сергей Бадамшин говорил, что Воронцов является фигурантов четырех уголовных дел, они переданы в Следственный комитет. Первое из них еще в апреле завело управление СК по Санкт-Петербургу. Тогда Воронцова обвинили в распространении фейковой информации о коронавирусе. В начале мая его задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. в 2017 году. Следствие считает, что он потребовал деньги у экс-сотрудника правоохранительных органов за нераспространение интимных фотографий. В начале мая суд поместил Воронцова под стражу.

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В конце мая в отношении Воронцова завели завели еще два уголовных дела — по ч. 1 ст. 163 (вымогательство) и по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК (изготовление порнографии). В начале июля суд продлил арест Воронцова на месяц.

Теги: омбудсмен, полиции, Уголовное дело, новости
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