Адвокат уточнил число уголовных дел против создателя «Омбудсмен полиции»

Владимир Воронцов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова следователи два уголовных дела по семи эпизодам. Об этом РБК рассказал адвокат Воронцова Сергей Тюленев.

Ранее ТАСС со ссылкой на Тюленева сообщил о возбуждении семи новых уголовных дел в отношении Воронцова.

«Сегодня нам вручили копию постановления о возбуждении дел. Но не совсем правильно сказать семь [уголовных] дел, потому что, если быть точнее — с юридической точки зрения возбудили два уголовных дела по семи эпизодам», — пояснил Тюленев в разговоре с РБК.

Он добавил, что речь идет о шести эпизодах по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и об одном по статье 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя столичного главного управления СК Юлии Ивановой.