Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину в размещении фото

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Игорь Худяков признал вину в том, что опубликовал фотографию в закрытом чате, сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.

«Распечатки чата есть у следователя. Он подтвердил очевидное», — сказал он. Пашков добавил, что Худяков не дал показаний на других.

20 июля администратору «Омбудсмена полиции» отменили арест. Вместо этого от него взяли подписку о невыезде. Следствие смягчило обвинение Худякову: изначально он обвинялся по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору), а теперь — по ч. 1 той же статьи (незаконные изготовление и (или) перемещение порнографических материалов через границу в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования). Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Худяков, бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), был задержан в мае в Вологде по делу о распространении откровенных снимков. Его доставили в Москву и взяли под стражу.