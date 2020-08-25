Минпросвет увидел риск социального напряжения при переносе учебного года

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Начало учебного года во всех регионах России запланировано на 1 сентября, в соответствии с календарным учебным планом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минпросвещения в ответ на просьбу прокомментировать предложение депутата от ЛДПР Василия Власова перенести учебный год на октябрь из-за коронавируса.

В министерстве отметили, что профильные ведомства дали все необходимые установки регионам, чтобы учебный процесс проходил при полной защите здоровья учащихся, педагогов и всех, кто связан с этим процессом. «Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии предписаниям Роспотребнадзора», — подчеркнули в Минпросвещения.

Ведомство также заявило, что информацию о начале учебного года довели до педагогов и родителей. «Разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение», — полагает министерство.

Материал дополняется