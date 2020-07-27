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Общество ,  
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По его словам, уже сейчас министерство начало подготовку к новому учебному году и проведению линеек 1 сентября. «Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — сообщил Кравцов.

Министр отметил, что при всех плюсах дистанционных форм они рассматриваются только как дополнение к классической очной форме.

Минпросвещения пообещало торжественные линейки в школах 1 сентября
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Фото: АГН «Москва»

В конце июня Кравцов сообщил, что учащиеся 1 сентября пойдут в школу. При этом он анонсировал усиленные меры эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях.

После этого глава Минпросвещения заявлял, что торжественные линейки 1 сентября в российских школах пройдут в традиционном формате, но с соблюдением необходимых санитарных норм.

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.

Теги: образование, школа, Сергей Кравцов, 1 сентября
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