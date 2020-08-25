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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на октябрь

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на более поздний срок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инициативу.

Власов предлагает начать учебный год в учреждениях дошкольного, начального и среднего специального образования с 1 октября, а не с 1 сентября. По его мнению, это позволит избежать вспышки коронавируса в стране.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания», — отметил депутат.

Материал дополняется

Теги: депутат, учебный год, коронавирус
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