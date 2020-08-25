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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы

Исследование случаев коронавирусов у летучих мышей поможет оценить возможные пути распространения заболеваний в стране и эпидемические риски, пояснили в Роспотребнадзоре
Фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press
Фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press

Эксперты Роспотребнадзора изучат случаи коронавирусов у летучих мышей в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости».

Эксперты выяснят, как часто встречаются у летучих мышей коронавирусы и установят степень родства заболеваний с известными ранее. Также ученые проанализируют, как животные перемещаются по России, и таким образом проследят возможные пути и риски распространения коронавирусов в стране.

Ученые уже собрали «большую коллекцию» биоматериалов от летучих мышей в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях и на побережье Черного моря, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследование также проведут в Москве и в ряде регионов Черноземья.

После взятия проб животных отпускают. Всего эксперты планируют собрать для анализа материалы более 1,5 тыс. особей и «с помощью метода высокопроизводительного секвенирования получить информацию о полных последовательностях геномов коронавирусов, выявленных в этих образцах».

Как исследуют летучих мышей для изучения коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Первая вспышка COVID-19 произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. По версии властей КНР, очагом распространения нового вируса стал местный рынок морепродуктов.

Однако до сих пор не известно, что именно стало источником заболевания, вызвавшего пандемию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что первыми переносчиками большинства вирусов из семейства коронавирусов были животные. «Скорее всего, экологический резервуар был сформирован у летучих мышей, но то, как [новый] коронавирус передается от летучих мышей людям, еще предстоит выяснить», — сказал пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб. Китайские ученые предположили, что промежуточными переносчиками COVID-19 могли быть панголины — млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам.

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Власти США, в свою очередь, обвиняли Китай в искусственном создании коронавируса. В частности, американский президент Дональд Трамп заявил, что КНР после появления COVID-19 «совершил ужасную ошибку» и пыталcя ее скрыть. Он добавил, что располагает данными, которые позволяют утверждать, что коронавирус появился именно в китайской лаборатории. Власти Китая обвинения в искусственном создании COVID-19 опровергли, а ВОЗ назвала их спекулятивными.

В середине августа ученые назвали новую версию появления коронавируса, согласно которой COVID-19 мог попасть в человеческий организм еще в 2012 году. Такой вывод они сделали на основе медицинской диссертации одного китайского врача, который лечил горняков из провинции Юньнань. Они очищали пещеру от фекалий летучих мышей, после чего у них появились симптомы, которые сейчас считаются характерными для COVID-19, например сухой кашель и высокая температура. Заболевшим понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести рабочих умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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