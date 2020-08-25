Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы

Исследование случаев коронавирусов у летучих мышей поможет оценить возможные пути распространения заболеваний в стране и эпидемические риски, пояснили в Роспотребнадзоре

Фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press

Эксперты Роспотребнадзора изучат случаи коронавирусов у летучих мышей в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости».

Эксперты выяснят, как часто встречаются у летучих мышей коронавирусы и установят степень родства заболеваний с известными ранее. Также ученые проанализируют, как животные перемещаются по России, и таким образом проследят возможные пути и риски распространения коронавирусов в стране.

Ученые уже собрали «большую коллекцию» биоматериалов от летучих мышей в Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях и на побережье Черного моря, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследование также проведут в Москве и в ряде регионов Черноземья.

После взятия проб животных отпускают. Всего эксперты планируют собрать для анализа материалы более 1,5 тыс. особей и «с помощью метода высокопроизводительного секвенирования получить информацию о полных последовательностях геномов коронавирусов, выявленных в этих образцах».