ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Заявления о том, что коронавирус появился в лаборатории в Китае, являются «спекулятивными», заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, передает газета New York Post.
«Мы не получали от правительства США каких-либо данных или конкретных доказательств, касающихся предполагаемого происхождения вируса. С нашей точки зрения, это [утверждения об искусственном происхождении коронавируса в Китае] остается спекулятивным», — сказал Райан.
Он добавил, что ВОЗ «охотно» рассмотрит любую информацию о происхождении коронавируса, предоставленную США.
«Если эти данные появятся, то американское правительство должно будет решить, можно ли и когда ими поделиться, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме», — отметил Райан.