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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

США, которые обвинили Китай в искусственном создании коронавируса, не предоставили никаких доказательств, отметили в ВОЗ. В ней пообещали «охотно» рассмотреть любую информацию по этому вопросу, если Вашингтон решит ею поделиться
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заявления о том, что коронавирус появился в лаборатории в Китае, являются «спекулятивными», заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, передает газета New York Post.

«Мы не получали от правительства США каких-либо данных или конкретных доказательств, касающихся предполагаемого происхождения вируса. С нашей точки зрения, это [утверждения об искусственном происхождении коронавируса в Китае] остается спекулятивным», — сказал Райан.

Он добавил, что ВОЗ «охотно» рассмотрит любую информацию о происхождении коронавируса, предоставленную США.

«Если эти данные появятся, то американское правительство должно будет решить, можно ли и когда ими поделиться, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме», — отметил Райан.

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Общество
Фото: Gao Xiang / Xinhua / AP

О том, что Китай после появления коронавируса «совершил ужасную ошибку» и пытался ее скрыть, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, у него есть данные, которые позволяют утверждать о появлении коронавируса именно в китайской лаборатории.

Об этой версии еще в середине апреля сообщил телеканал Fox News. По его информации, именно сотрудник одной из лабораторий в Китае, в которой якобы был создан коронавирус, заразился первым. Бюро разведки и исследований Госдепартамента США, однако, эту версию не поддержало из-за отсутствия доказательств.

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. Помимо этого, Китай намеренно скрывал информацию о коронавирусе ради того, чтобы запастись лекарствами и масками, со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности США сообщило AP.

В Китае свою причастность к созданию коронавируса опровергли. Официальный представитель МИДа страны Чжао Лицзян отмечал, что ВОЗ неоднократно говорила о том, что никаких доказательств этой версии нет.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ВОЗ, коронавирус, США
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