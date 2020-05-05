ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

США, которые обвинили Китай в искусственном создании коронавируса, не предоставили никаких доказательств, отметили в ВОЗ. В ней пообещали «охотно» рассмотреть любую информацию по этому вопросу, если Вашингтон решит ею поделиться

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Заявления о том, что коронавирус появился в лаборатории в Китае, являются «спекулятивными», заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, передает газета New York Post.

«Мы не получали от правительства США каких-либо данных или конкретных доказательств, касающихся предполагаемого происхождения вируса. С нашей точки зрения, это [утверждения об искусственном происхождении коронавируса в Китае] остается спекулятивным», — сказал Райан.

Он добавил, что ВОЗ «охотно» рассмотрит любую информацию о происхождении коронавируса, предоставленную США.

«Если эти данные появятся, то американское правительство должно будет решить, можно ли и когда ими поделиться, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме», — отметил Райан.