Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
В Киргизии объявят траур по погибшим от коронавируса Общество, 13:38 Бывший капитан «Барселоны» Хави заразился коронавирусом Спорт, 13:36 СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк» Общество, 13:32 Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую» Общество, 13:29 Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт Общество, 13:08 РБК Pro: Профессор бизнес-психологии — о пользе от злости на работе Pro, 13:00 Кадыров заявил о необходимости реванша между Емельяненко и Исмаиловым Спорт, 12:56 Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве Общество, 12:44 В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек Общество, 12:41 «Великая пустота», «Пигмалион» и Матисс: куда пойти в Москве Стиль, 12:40 Посол Азербайджана попросил сограждан соблюдать российские законы Общество, 12:32 Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами Общество, 12:25 Жители Дальнего Востока вновь вышли на митинги за Фургала. Фоторепортаж Общество, 12:16  Чемпионат Чехии по футболу досрочно завершили из-за коронавируса Спорт, 12:05
Общество ,  
0 

Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье о хулиганстве
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сотрудники столичной полиции задержали девять человек по подозрению в совершении противоправных действий в связи со столкновениями в пятницу, 24 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.

Видео

В пресс-службе столичного главка МВД сказали, что речь идет об инцидентах, произошедших в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), а также в Западном административном округе (ЗАО). В одной из стычек, в ТиНАО, один человек пострадал. В другой, в ЗАО, были разбиты стекла в кафе и автомойке, в результате чего один из посетителей получил травмы.

Против участников столкновений возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой по предварительному сговору или организованной группой).

В МВД сообщили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего. Полиция также предупредила, что иностранцам, совершившим правонарушение, могут запретить въезд в Россию на пять лет.

Союз армян сообщил о встрече на Лубянке из-за конфликта с азербайджанцами
Общество
Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram

Первые драки между армянами и азербайджанцами произошли в ночь на 24 июля. По данным телеканала «360», группы выходцев из Азербайджана останавливали автомобили с армянскими номерами и нападали на них. Сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян сообщал РБК, что атакам подвергались также армяне-пешеходы. В Facebook Тоноян отмечал, что в оцеплении ОМОН и Росгвардии находились районы Марьино, Братиславский и Люблино. В МВД тогда затруднились определить, в какой форме протекал конфликт.

Днем 24 июля произошло еще одно столкновение между выходцами из Армении и Азербайджана у метро «Саларьево» (ТиНАО). ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что был разгромлен магазин, принадлежащий армянам.

Также около 20 человек напали на ресторан и избили его администратора, сообщал Telegram-канал Baza.

Диаспоры Армении и Азербайджана прокомментировали массовую драку в Москве
Общество
Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram

Стычки произошли на фоне противостояния на границе Армении и Азербайджана, начавшегося две недели назад. Столкновения сопровождались артиллерийским огнем. С обеих сторон были потери.

После этого посол Армении в России Вардан Тоганян сообщал о том, что у армянских экспортеров возникли проблемы с торговлей в Москве. 18 июля он рассказал, что им запретили торговать на рынке «Фуд Сити», а более 50 машин с продукцией было изолировано в отстойнике. Рынком владеют выходцы из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев, однако Тоганян не знал, были ли они причастны к запрету на торговлю. Позже ситуация разрешилась.

В четверг, 23 июля, посол заявил, что из сети «Твой дом» были убраны армянские продукты, а на их место разложены произведенные в Азербайджане.

Авторы: Мария Лисицына, Любовь Порываева
Теги: задержание, ГУ МВД по Москве, Армения, Азербайджан
Материалы по теме
Диаспоры Армении и Азербайджана прокомментировали массовую драку в Москве
Общество
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Общество
Минобороны Армении заявило об отражении атаки азербайджанского спецназа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter