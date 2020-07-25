Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье о хулиганстве

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сотрудники столичной полиции задержали девять человек по подозрению в совершении противоправных действий в связи со столкновениями в пятницу, 24 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.

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В пресс-службе столичного главка МВД сказали, что речь идет об инцидентах, произошедших в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), а также в Западном административном округе (ЗАО). В одной из стычек, в ТиНАО, один человек пострадал. В другой, в ЗАО, были разбиты стекла в кафе и автомойке, в результате чего один из посетителей получил травмы.

Против участников столкновений возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой по предварительному сговору или организованной группой).