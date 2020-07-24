В Москве произошел новый конфликт между армянами и азербайджанцами

Конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел у ресторана на юго-западе Москве, сообщили РБК в заведении. Прошлая драка, в которой участвовали до 50 человек, произошла в ночь на 24 июля и завершилась задержаниями

Столкновение произошло около ресторана «Армянский дом» (Фото: Ирина Попова / Vk)

В Москве произошел еще один конфликт между представителями армянской и азербайджанской общин. Столкновение произошло около ресторана «Армянский дом» у метро Саларьево на юго-западе столицы, сообщили РБК в ресторане. Информацию о случившемся РБК подтвердил вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов. «Была такая ситуация, мы пока не знаем конкретно, что произошло. Представители диаспоры уехали туда выяснять, что там было», — сказал он.

О том, что в Москве среди выходцев из Азербайджана и Армении произошли новые стычки, сообщил и источник ТАСС в правоохранительных органах.

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«В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. А ранее семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. <...> Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошли в других районах города», — заявил собеседник агентства.

На ресторан «Армянский двор» напали около 20 человек, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, они подъехали на место на машинах, после чего «начали громить все внутри и вокруг» и побили администратора ресторана.