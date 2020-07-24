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В Москве произошел новый конфликт между армянами и азербайджанцами

Конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел у ресторана на юго-западе Москве, сообщили РБК в заведении. Прошлая драка, в которой участвовали до 50 человек, произошла в ночь на 24 июля и завершилась задержаниями
Столкновение произошло около ресторана «Армянский дом»
Столкновение произошло около ресторана «Армянский дом» (Фото: Ирина Попова / Vk)

В Москве произошел еще один конфликт между представителями армянской и азербайджанской общин. Столкновение произошло около ресторана «Армянский дом» у метро Саларьево на юго-западе столицы, сообщили РБК в ресторане. Информацию о случившемся РБК подтвердил вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов. «Была такая ситуация, мы пока не знаем конкретно, что произошло. Представители диаспоры уехали туда выяснять, что там было», — сказал он.

О том, что в Москве среди выходцев из Азербайджана и Армении произошли новые стычки, сообщил и источник ТАСС в правоохранительных органах.

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«В Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. А ранее семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. <...> Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошли в других районах города», — заявил собеседник агентства.

На ресторан «Армянский двор» напали около 20 человек, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, они подъехали на место на машинах, после чего «начали громить все внутри и вокруг» и побили администратора ресторана.

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Общество
Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram

«Информация пока есть только та, что в сети: напали, минут десять это все длилось, разбили витрины и уехали», — заявил РБК сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

Прошлое столкновение между выходцами из Армении и Азербайджана произошло в ночь на 24 июля на юго-востоке Москвы. В драке участвовали от 40 до 50 человек, сообщил РБК источник в столичном главке МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. Некоторые из очевидцев слышали звуки выстрелов.

По информации столичного главка МВД, в ходе стычки в столичном районе Марьино был поврежден автомобиль одного из участников конфликта, также неизвестные, угрожая посетителям и персоналу, ограбили кафе, забрав из него 50 тыс. руб. Всего полиция задержала более 25 человек, заведены уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК) и разбое (ст. 162 УК). Участникам массовой драки МВД пригрозило запретом въезжать в Россию сроком на пять лет.

Диаспоры Армении и Азербайджана прокомментировали массовую драку в Москве
Общество
Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram

Конфликты в Москве произошли на фоне обострения на границе Азербайджана и Армении. О первом столкновении на ней стороны сообщили 12 июля, обвинив друг друга в провокации. Обстрелы продолжались несколько дней.

В ночь на 22 июля Минобороны Армении сообщило, что азербайджанский спецназ пытался напасть на позицию армянских военных. В Баку это заявление назвали выдумкой и дезинформацией.

Конфликт между двумя странами начался после распада СССР. Причиной послужила территория Нагорного Карабаха, где в основном проживают армяне. В 1991 году этот регион объявил о независимости от Баку. С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался вернуть его, но в результате стороны договорились поддерживать режим прекращения огня, который впоследствии неоднократно нарушался.

Авторы: Виктория Полякова, Роман Кирьянов
Теги: драка, Армения, Азербайджан
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