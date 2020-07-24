В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

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После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек. По данным источника ТАСС, в драке участвовали выходцы из Армении и Азербайджана.

Телеканал 360 утверждает, что группы азербайджанцев останавливали автомобили с армянскими номерами и избивали людей, находившихся в них.

Член Объединения армян России Давид Тоноян написал в Facebook, что его знакомого ранили ножом, а затем его соотечественники вышли патрулировать улицы.

В пресс-службе ГУ МВД РБК подтвердили, что 13 человек доставлены в отделение полиции, однако у правоохранительных органов нет информации о национальности участников конфликта.

«Сложно говорить в какой форме он протекал. Один человек, по предварительным данным, пострадал. После оказания помощи был отпущен, потом он также был доставлен в отдел полиции», — отметили в пресс-службе.