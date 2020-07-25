Союз армян сообщил о встрече на Лубянке из-за конфликта с азербайджанцами

Представители армянской диаспоры встретились в Москве с руководством МВД и ФСБ. Как сообщили в союзе, силовики пообещали, что все причастные к стычке «будут жестко наказаны»

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Представители Союза армян России провели встречу с руководством управлений ФСБ и МВД по Москве после того, как в ночь на 24 июля в городе произошел конфликт между представителями армянской и азербайджанской общин. Об этом сообщается на сайте союза.

Встреча прошла в управлении ФСБ по Москве и Московской области на Большой Лубянке, в ней участвовали замглавы ведомства Андрей Яценко, начальник московской полиции, замглавы ГУ МВД по столице Игорь Зиновьев и замглавы подмосковного управления МВД Вячеслав Цуркан.

В сообщении союза говорится, что на встрече Яценко озвучил «консолидированную позицию» силовиков, пообещав, что все причастные к стычке, «будут очень и очень жестко наказаны». По его словам, вопрос находится «на личном контроле руководства страны», говорится в сообщении.

В свою очередь представители МВД «призвали довести до каждого представителя общины информацию о том, что преступники понесут уголовное наказание». Они также заверили, что власти предпримут меры «для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из РФ», сообщил Союз армян.