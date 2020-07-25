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Союз армян сообщил о встрече на Лубянке из-за конфликта с азербайджанцами

Представители армянской диаспоры встретились в Москве с руководством МВД и ФСБ. Как сообщили в союзе, силовики пообещали, что все причастные к стычке «будут жестко наказаны»
Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram
Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram

Представители Союза армян России провели встречу с руководством управлений ФСБ и МВД по Москве после того, как в ночь на 24 июля в городе произошел конфликт между представителями армянской и азербайджанской общин. Об этом сообщается на сайте союза.

Встреча прошла в управлении ФСБ по Москве и Московской области на Большой Лубянке, в ней участвовали замглавы ведомства Андрей Яценко, начальник московской полиции, замглавы ГУ МВД по столице Игорь Зиновьев и замглавы подмосковного управления МВД Вячеслав Цуркан.

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
Общество
Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram

В сообщении союза говорится, что на встрече Яценко озвучил «консолидированную позицию» силовиков, пообещав, что все причастные к стычке, «будут очень и очень жестко наказаны». По его словам, вопрос находится «на личном контроле руководства страны», говорится в сообщении.

В свою очередь представители МВД «призвали довести до каждого представителя общины информацию о том, что преступники понесут уголовное наказание». Они также заверили, что власти предпримут меры «для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из РФ», сообщил Союз армян.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и в пресс-службу УФСБ по Москве.

В полиции оценили число участников драки армян и азербайджанцев в Москве
Общество
Фото: АРЦЫЗ / Vk

Отношения представителей двух диаспор в Москве обострились на фоне продолжающегося с 12 июля противостояния на границе Азербайджана и Армении. В столице произошло несколько столкновений. По данным источника РБК, в ночь на 24 июля в драке на юго-востоке Москвы участвовали от 40 до 50 человек, некоторые из очевидцев слышали звуки выстрелов.

В МВД заявили, что в ходе конфликта в районе Марьино был поврежден автомобиль одного из участников стычки, также неизвестные ограбили кафе, забрав из него 50 тыс. руб. Сотрудники полиции задержали более 25 человек, были заведены уголовные дела о хулиганстве и разбое. Ведомство также пригрозило участникам массовой драки запретом въезжать в Россию сроком на пять лет.

В Москве произошел новый конфликт между армянами и азербайджанцами
Общество
Столкновение произошло около ресторана &laquo;Армянский дом&raquo;

Еще один конфликт произошел вечером 24 июля возле ресторана «Армянский дом» у метро Саларьево на юго-западе Москвы. По данным Telegram-канала Baza, около 20 человек подъехали на место на машинах, после чего побили администратора заведения и «начали громить все внутри и вокруг». «Информация пока есть только та, что в сети: напали, минут десять это все длилось, разбили витрины и уехали», — заявил РБК сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян.

Вице-президент Союза азербайджанцев России Ильнур Гусейнов призвал «не развивать этот конфликт в России» и попросил армянскую сторону объяснить своей молодежи, «что нельзя вдесятером нападать на одного». Посол Армении Вардан Тоганян заявил, что ведомство в последнее время получает сообщения о намерениях «отдельных граждан» «организовать различные акции», в том числе в Москве, и попросил армян не поддаваться на эти призывы.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Армения, Азербайджан, МВД, ФСБ
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