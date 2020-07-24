Диаспоры Армении и Азербайджана прокомментировали массовую драку в Москве

Посол призвал армян, несмотря на эмоциональное напряжение, не поддаваться на подобные призывы и не распространять их в социальных сетях. «Именно на подобные ответные шаги и рассчитаны действия подогревающей напряжение в обществе стороны», — пояснил Тоганян.

Сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян указал РБК, что утром 24 июля его соотечественники в разных районах Москвы обнаружили свои машины поврежденными. Он также отметил, что как минимум пятеро армян пострадали при нападениях на улице из-за их национальности. Тоноян уточнил, что пострадавшие были знакомы с некоторыми из нападавших лично.

Массовое столкновение между гражданами обеих стран произошло в ночь на 24 июля в столичном районе Марьино. В результате задержали более 25 человек, помимо драки было ограблено кафе, из которого неизвестные, угрожая персоналу и клиентам, похитили 50 тыс. руб.

Полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве и разбое и пригрозила ограничить иностранным участникам беспорядков въезд в Россию на пять лет.