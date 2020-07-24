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Диаспоры Армении и Азербайджана прокомментировали массовую драку в Москве

Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram
Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram

Вице-президент Союза азербайджанцев России Ильнур Гусейнов призвал не развивать конфликт между азербайджанцами и армянами в России. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

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«Призываем свою молодежь не поддаваться на провокации. Не надо развивать этот конфликт в России», — сообщил представитель армянской стороны. Гусейнов уточнил, что в драке пострадали более 30 азербайджанцев. Он призвал и армянскую сторону объяснить своей молодежи, «что нельзя вдесятером нападать на одного».

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Фото: marynonelove / VK

На странице армянского посольства в России в Facebook после массовой драки появилось обращение посла Вардана Тоганяна. Дипломат указал, что посольство последнее время получает сообщения о намерениях «отдельных граждан» «организовать различные акции», часть из них призывает собраться в той или иной части Москвы.

Посол призвал армян, несмотря на эмоциональное напряжение, не поддаваться на подобные призывы и не распространять их в социальных сетях. «Именно на подобные ответные шаги и рассчитаны действия подогревающей напряжение в обществе стороны», — пояснил Тоганян.

Сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян указал РБК, что утром 24 июля его соотечественники в разных районах Москвы обнаружили свои машины поврежденными. Он также отметил, что как минимум пятеро армян пострадали при нападениях на улице из-за их национальности. Тоноян уточнил, что пострадавшие были знакомы с некоторыми из нападавших лично.

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Столкновение произошло около ресторана &laquo;Армянский дом&raquo;

Массовое столкновение между гражданами обеих стран произошло в ночь на 24 июля в столичном районе Марьино. В результате задержали более 25 человек, помимо драки было ограблено кафе, из которого неизвестные, угрожая персоналу и клиентам, похитили 50 тыс. руб.

Полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве и разбое и пригрозила ограничить иностранным участникам беспорядков въезд в Россию на пять лет.

Теги: Армения, Азербайджан, массовая драка, Москва
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