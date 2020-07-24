Диаспоры Армении и Азербайджана прокомментировали массовую драку в Москве
Вице-президент Союза азербайджанцев России Ильнур Гусейнов призвал не развивать конфликт между азербайджанцами и армянами в России. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
«Призываем свою молодежь не поддаваться на провокации. Не надо развивать этот конфликт в России», — сообщил представитель армянской стороны. Гусейнов уточнил, что в драке пострадали более 30 азербайджанцев. Он призвал и армянскую сторону объяснить своей молодежи, «что нельзя вдесятером нападать на одного».
На странице армянского посольства в России в Facebook после массовой драки появилось обращение посла Вардана Тоганяна. Дипломат указал, что посольство последнее время получает сообщения о намерениях «отдельных граждан» «организовать различные акции», часть из них призывает собраться в той или иной части Москвы.