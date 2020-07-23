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Посол Армении сообщил об исчезновении армянских товаров в сети «Твой дом»

Консервированные продукты, минеральную воду и алкоголь армянского производства убрали с прилавков торговых центров сети «Твой дом», сообщил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян

Из торговых центров сети «Твой дом» исчезли армянские продукты, заявил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян.

«С утра к нам обратились крупные армянские экспортеры, они рассказали о том, что из торговых центров всей сети «Твой дом», которая принадлежит Аразу Агаларову и другим людям из соседней страны, убрали все товары армянского производства», — сказал он РБК 23 июля.

По его словам, речь идет о консервированных продуктах, а также минеральной воде и алкоголе. «При этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Это уже провокация, направленная на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах», что чревато опасными последствиями. В нашем распоряжении есть электронные переписки армянских компаний и дилеров с менеджерами ТЦ. Те открыто ссылаются на указание руководства, говорят о приостановке приема товаров, произведенных в Армении. Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства», — сказал Тоганян.

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Фото: Armenian Defense Ministry Press Service / PanPhoto / AP

Форма, в которой «Твой дом» отказал армянским поставщикам в размещении их товаров «более цивилизованная», чем та ситуация, которая возникла в «Фуд Сити», отметил он. «Тогда просто выдворяла людей силой служба безопасности. Здесь просто в одночасье с прилавков пропали армянские товары. Перестали принимать товары складские помещения», — добавил дипломат. О проблемах армянских поставщиков «Твоего дома» также сообщил в Facebook основатель сообщества Export Armenia Эмиль Степанян.

«Сегодня наши мерчендайзеры зашли в ТЦ сети, чтобы выставить товары, и поняли что нашей продукции — варенья, джемов, соков, компотов и других консервированных продуктов — нет на полках. И так было во всех шести магазинах сети — мы обошли все. Товаров нет нигде, ни в каких магазинах. Мы обзвонили тут же всех партнеров, которые продают минеральную воду, алкоголь — те сказали, что у них аналогичная ситуация, что фуры развернули, товары не приняли. Это все началось с субботы», — рассказал РБК генеральный директор компании «Армторг» Александр Бабаян. Его компания работает с сетью три года. По словам Бабаяна, все полки, на которых раньше выставлялась армянская продукция, сейчас заполнены товарами из Азербайджана.

В «Крокус Групп» (владелец сети гипермаркетов «Твой дом») отказались от комментариев. В интернет-магазине «Твой дом» армянские продукты (варенье, коньяки, консервированные овощи и сухофрукты) вечером в четверг были в наличии, их можно было заказать.

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12 июля обострилась военная обстановка на границе Армении и Азербайджана. А 17 июля предприниматели, торгующих товарами из Армении, стали сообщать в посольство о проблемах, которые у них возникли с доступом на московский рынок «Фуд Сити». Экспортеры армянских товаров рассказали, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве, сообщил тогда посол. По его словам, более 50 машин с армянской продукцией было изолировано в отстойник. Дипломаты попытались встретиться с руководством торговой площадки, однако им это не удалось.

19 июля глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что проблем с поставкой армянских товаров не поступало, на следующий день об урегулировании ситуации заявил и посол Тоганян. По его словам, 52 машины с армянской продукцией, заблокированные на стоянке рынка «Фуд Сити» возле Калужского шоссе, смогли выехать оттуда. Владельцами «Фуд Сити» являются основатели и совладельцы группы компаний «Киевская площадь», уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. В пресс-службе группы ситуацию не комментировали.
 

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Надежда Федорова
Теги: Армения, Азербайджан, торговый центр, Группа Компаний Крокус, Подмосковье ..., Твой дом
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