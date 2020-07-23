Посол Армении сообщил об исчезновении армянских товаров в сети «Твой дом»

Консервированные продукты, минеральную воду и алкоголь армянского производства убрали с прилавков торговых центров сети «Твой дом», сообщил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян

Из торговых центров сети «Твой дом» исчезли армянские продукты, заявил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян.

«С утра к нам обратились крупные армянские экспортеры, они рассказали о том, что из торговых центров всей сети «Твой дом», которая принадлежит Аразу Агаларову и другим людям из соседней страны, убрали все товары армянского производства», — сказал он РБК 23 июля.

По его словам, речь идет о консервированных продуктах, а также минеральной воде и алкоголе. «При этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Это уже провокация, направленная на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах», что чревато опасными последствиями. В нашем распоряжении есть электронные переписки армянских компаний и дилеров с менеджерами ТЦ. Те открыто ссылаются на указание руководства, говорят о приостановке приема товаров, произведенных в Армении. Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства», — сказал Тоганян.

Форма, в которой «Твой дом» отказал армянским поставщикам в размещении их товаров «более цивилизованная», чем та ситуация, которая возникла в «Фуд Сити», отметил он. «Тогда просто выдворяла людей силой служба безопасности. Здесь просто в одночасье с прилавков пропали армянские товары. Перестали принимать товары складские помещения», — добавил дипломат. О проблемах армянских поставщиков «Твоего дома» также сообщил в Facebook основатель сообщества Export Armenia Эмиль Степанян.