Мэр Комсомольска-на-Амуре поблагодарил протестующих в поддержку Фургала

Мэр Александр Жорник обратился к участникам митинга со словами «вы молодцы». Председатель городской думы, также вышедший к собравшимся, отметил, что им можно «при жизни памятник ставить»

Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и председатель городской думы Владимир Гинзбург вышли к участникам митинга в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и поблагодарили их. Видео, на котором видно, как чиновники общаются с протестующими, опубликовало городское информационное сообщество Komsagram.

Также о том, что Жорник и Гинзбург вышли к митингующим, сообщил портал DVHab.

«Вы молодцы. <...> Такого не видел Дальний Восток», — сказал на видеозаписи Жорник, обращаясь к участникам митинга. «Вас все слышат, вся Россия вас слышит. Каждому из вас, кто сейчас здесь находится, можно уже при жизни памятник ставить, за то что вы такие сплоченные. Вы молодцы», — поддержал его Гинзбург.

Одна из участниц пояснила свое намерение выйти на акцию протеста словами «устали от вранья и от воровства». «Мы не живем, а существуем», — добавила она.