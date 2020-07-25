Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора РБК Pro Почему весь мир скоро начнет покупать через мессенджеры РБК Pro Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии РБК Pro Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Как полный привод появился на легковых автомобилях РБК и Audi, 10:51 Трамп осудил Пентагон за запрет использовать флаг Конфедерации Политика, 10:48 В России за сутки выявили 5 871 заболевшего COVID-19 Общество, 10:40 Мэр Комсомольска-на-Амуре поблагодарил протестующих в поддержку Фургала Общество, 10:37 За сутки в России умерли 146 человек с коронавирусом Общество, 10:34 В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 500 человек Общество, 10:28 В Челябинске 69 тыс. человек остались без света Общество, 10:05 Эксперты назвали самые дешевые города для перелетов внутри России Общество, 09:59 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 июля Общество, 09:02 Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз» Бизнес, 09:01 Климкин предложил устроить из Крыма проблему для России Политика, 08:51 Мэрия Хабаровска назвала число участников акции в поддержку Фургала Политика, 08:36 Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось Общество, 07:55 Дипломаты покинули консульство Китая в Хьюстоне Политика, 07:38
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Мэр Комсомольска-на-Амуре поблагодарил протестующих в поддержку Фургала

Мэр Александр Жорник обратился к участникам митинга со словами «вы молодцы». Председатель городской думы, также вышедший к собравшимся, отметил, что им можно «при жизни памятник ставить»

Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник и председатель городской думы Владимир Гинзбург вышли к участникам митинга в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и поблагодарили их. Видео, на котором видно, как чиновники общаются с протестующими, опубликовало городское информационное сообщество Komsagram.

Также о том, что Жорник и Гинзбург вышли к митингующим, сообщил портал DVHab.

«Вы молодцы. <...> Такого не видел Дальний Восток», — сказал на видеозаписи Жорник, обращаясь к участникам митинга. «Вас все слышат, вся Россия вас слышит. Каждому из вас, кто сейчас здесь находится, можно уже при жизни памятник ставить, за то что вы такие сплоченные. Вы молодцы», — поддержал его Гинзбург.

Одна из участниц пояснила свое намерение выйти на акцию протеста словами «устали от вранья и от воровства». «Мы не живем, а существуем», — добавила она.

В Хабаровске третью субботу подряд вышли на улицы в поддержку Фургала
Общество
Фото: Викентий Барковский / РИА Новости

Жорник также напомнил собравшимся о необходимости использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать режим самоизоляции из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

В митинге в Комсомольске-на-Амуре, по данным DVHab, участвовали около 1 тыс. человек. Они собрались на площади Ленина, затем прошли шествием по улицам города. Участники требовали освобождения Сергея Фургала, а также устроили марш «Позорного полка», в рамках которого несли изображения людей, негативно высказывающихся о бывшем губернаторе. В частности, на плакатах были изображены телеведущий Владимир Соловьем и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Акции в поддержку бывшего губернатора идут на Дальнем Востоке уже третью неделю. Наиболее массовые шествия проходят в Хабаровске, также люди выходят на улицы во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Дегтярев заявил о причастности иностранцев к протестам в Хабаровском крае
Политика
Михаил Дегтярев

11 июля на первой акции в Хабаровске присутствовали, по оценкам МВД, от 10 тыс. до 12 тыс. человек, однако СМИ оценивали число участников до 35 тыс. человек. В следующую субботу, 18 июля, власти насчитали до 10 тыс. участников, по оценке газеты «Коммерсантъ», на митинге могло присутствовать до 50 тыс. на пике. 25 июля, по данным мэрии Хабаровска, на улицы вышло около 6,5 тыс. человек. СМИ пишут о примерно 20 тыс. протестующих.

Видео

Фургал был арестован 9 июля по обвинению в организации убийств и покушения на убийство бизнесменов в 2004-2005 годах. Его отправили в Москву, сейчас он находится в СИЗО. Суд санкционировал его арест до 9 сентября. В начале этой недели губернатор был официально отрешен от должности указом президента Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Дегтярев.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Сергей Фургал, Комсомольск-на-Амуре, митинг
Материалы по теме
Мэрия Хабаровска назвала число участников акции в поддержку Фургала
Политика
Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента
Политика
В Хабаровске люди вышли на митинг с лозунгом «Фургал не убийца»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter