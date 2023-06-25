В Подмосковье восстановили движение по всем мостам через Оку
В Подмосковье восстановили движение по всем мостам через реку Оку, оно идет в штатном режиме, сообщил РБК представитель областного минтранса.
Власти открыли движение по мостам через Оку:
- на трассе М-2 «Крым»;
- на Каширском шоссе;
- на трассе М-5 «Урал»;
- на трассе М-4 «Дон»;
- Щуровский мост в Коломне.
Утром 24 июня трассу М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) перекрывали в Ростовской области и на границах Липецкой и Воронежской областей. Подмосковный минтранс сообщал о перекрытии моста через Оку в районе Серпухова. Движение ограничивали еще на нескольких мостах через реку: на 118-м километре трассы М-4, на 115-м километре трассы М-5 «Урал», на 103-м километре трассы М-2 «Крым».
Такие решения были приняты на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который ранее обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» и поход на Москву. Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).
Утром 24 июня Пригожин заявил о присутствии бойцов ЧВК в Ростове-на-Дону. Позднее о передвижении техники ЧВК в регионе сообщили власти Липецкой и Воронежской областей.
Вечером того же дня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Урегулировать ситуацию удалось при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ночь на 25 июня колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону. Также об уходе подразделений частной военной компании из регионов объявили власти Воронежской и Липецкой областей.