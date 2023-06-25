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Дело о мятеже Пригожина ,  
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«Автодор» заявил о сохранении ограничений движения по М-4 в двух областях

«Автодор»: ограничение движения по М-4 «Дон» сохраняется в Тульской и Московской областях
Из-за попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня трасса М-4 «Дон» была перекрыта в нескольких областях. Как уточнили в «Автодоре», ограничения сохраняются в Тульской и Московской областях
Пробки на трассе М-4 &laquo;Дон&raquo; в Московской области 24 июня
Пробки на трассе М-4 «Дон» в Московской области 24 июня (Фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС)

После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» ограничение движения сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях, сообщила пресс-служба «Автодора».

Утром 24 июня трассу М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) перекрывали в Ростовской области и на границах Липецкой и Воронежской областей. Водителей также просили воздержаться от поездок по трассе М-2 «Крым»: в минтрансе Подмосковья сообщали о перекрытии моста через Оку в районе Серпухова. Движение ограничивали на еще нескольких мостах через Оку: на 118-м км трассы М-4, на 115-м км трассы М-5 «Урал», на 103-м км трассы М-2 «Крым».

В Липецкой области на некоторых участках дорог намеренно повредили дорожное полотно; власти перекрыли въезды в Липецк со стороны северных городов Чаплыгин и Лебедянь.

Эти меры были приняты на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве эти обвинения отвергли и назвали провокацией.

Президент Владимир Путин в телевизионном обращении назвал происходящее вооруженным мятежом и «ударом в спину» России. Следственное управление ФСБ завело в отношении Пригожина уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. На этом фоне российские регионы начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия; в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО. К вечеру субботы ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря.

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«Автодор» заявил о сохранении ограничений движения по М-4 в двух областях
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В Кремле пояснили, что урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Автодор» заявил о сохранении ограничений движения по М-4 в двух областях
«Автодор» заявил о сохранении ограничений движения по М-4 в двух областях

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЧВК Вагнер движение трасса М-4 Московская область Тульская область
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