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В России сняли введенные из-за ЧВК «Вагнер» ограничения на дорогах

Росавтодор сообщил о снятии всех ранее введенных ограничениях на трассах
Ограничения вводились на трассе М-4 «Дон» в Воронежской, Липецкой и Ростовской областях, участках дороги М-2 «Крым» и М-5 «Урал» в Подмосковье. В Липецкой области намеренно перекопали дороги, чтобы не прошла техника
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Все ограничения, введенные ранее на трассах, сняты, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавтодора.

Утром 24 июня трассу М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) перекрывали в Ростовской области и на границах Липецкой и Воронежской областей. Водителей также просили воздержаться от поездок по трассе М-2 «Крым»: в минтрансе Подмосковья сообщили о перекрытии моста через Оку в районе Серпухова. Движение ограничивали на еще нескольких мостах через Оку: на 118-м км трассы М-4, на 115-м км трассы М-5 «Урал», на 103-м км трассы М-2 «Крым». 

В Липецкой области на некоторых участках дорог намеренно повредили дорожное полотно; власти перекрыли въезды в Липецк  со стороны северных городов Чаплыгин и Лебедянь.

Эти меры были приняты на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве эти обвинения отвергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. На этом фоне российские регионы начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия; в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО. К вечеру субботы ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря.

Как заявили в Кремле, урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, рассказали там.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росавтодор трасса дороги ограничения ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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