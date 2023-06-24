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Эксперты назвали варианты объезда после перекрытия трассы «Дон» и мостов

Ассоциации перевозчиков назвали маршруты объезда трассы М-4 «Дон» на фоне режима КТО
Движение по трассам М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым» ограничено на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которого обвинили в вооруженном мятеже. РБК опросил экспертов о маршрутах объезда
Обстановка на трассе М-4 &laquo;Дон&raquo; в Воронежской области
Обстановка на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области (Фото: Ксения Головкова / РИА Новости)

Трассу М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) перекрыли в Ростовской области и на границах Липецкой и Воронежской. В качестве альтернативы можно использовать другие дороги регионального и федерального значения, рассказал РБК глава правления Объединенной ассоциации перевозчиков Богдан Антоненко.

Пресс-служба «Автодора» также призвала водителей выбирать маршруты в объезд М-4. Минтранс Подмосковья попросил жителей воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым».

«Обращаем внимание, что перекрыт мост через р. Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова», — указали там.

Движение ограничено и на еще нескольких мостах через Оку: на 118-м километре трассы М-4, на 115-м километре трассы М-5 «Урал», на 103-м километре трассы М-2 «Крым». «Однако это предполагает существенное увеличение времени переезда. К примеру, через Волгоград», — предупредил Антоненко, отметив, что при проезде через Волгоград и Ставрополь время в пути увеличится «на полдня-день».

В Ростовской области, Воронежской области, в Москве и Московской области и нескольких других регионах России введены повышенные меры безопасности, в том числе режим контртеррористической операции (КТО), после того как вечером в пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что ЧВК «идут разбираться». Утром 24 июня он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Президент Владимир Путин в телевизионном обращении назвал происходящее вооруженным мятежом и «ударом в спину» России. Следственное управление ФСБ завело в отношении Пригожина уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Использовать федеральные трассы в такой ситуации не рекомендует и президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. «[Надо] передвигаться по второстепенным и проселочным дорогам. Нужно уходить восточней, в сторону Калмыкии, Волгограда, Саратова», — посоветовал он. Матягин предложил для объезда Ростова выбирать маршрут через Волгодонск, а оттуда — в сторону Краснодара. В итоге для фуры Москва — Краснодар получается 1660 км, по времени почти 22 часа, сказал он.

Альтернативный маршрут для транспорта в обход трассы М-4 «Дон» уже согласовали власти Краснодарского края. Решение принято «из-за повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве и Московской области». «В районе станицы Кущевской необходимо проезжать через [село] Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса Волгоград — Ростов)», — сообщили в оперштабе Кубани.

Туроператоры утверждают, что пока не фиксируют отмен бронирований в Краснодарском крае. Люди следят за ситуацией. Если туристы не смогут проехать из-за каких-то ограничений, мы попросим отели, чтобы они подержали места до понедельника», — сказал РБК гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, сейчас из отелей Краснодарского края выезжают люди, которые изначально это планировали, но «не массово». По оценкам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, в Краснодарском крае сейчас могут находиться от 1 млн до 1,5 млн туристов. «Массового выезда туристов сейчас нет. Никто пока не понимает происходящего и не предпринимает каких-либо действий», — констатировал он.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов заявил РБК, что аэропорты в Москве, несмотря на режим КТО, работают в штатном режиме, поезда отправляются на юг и прибывают в столицу. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги подтвердили, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику.

При этом автобусные межрегиональные рейсы по направлению к югу отменяются или переносятся, рассказал Зотов. «Прошу с пониманием относиться к текущей ситуации и мерам, которые введены. Если вы на личном авто, просьба отменить поездку в южные регионы до стабилизации ситуации», — подчеркнул он.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Анна Захарова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Евгений Пригожин спецоперация Владимир Путин объезд
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