Роспотребнадзор сообщил о случае заболевания корью в МГИМО

Случай заболевания корью выявили среди студентов МГИМО. Роспотребнадзор заявил о противоэпидемических мероприятиях в одном из учебных корпусов вуза

Московский государственный институт международных отношений (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Московское управление Роспотребнадзора организовало эпидемиологическое расследование в связи со случаем кори у студента МГИМО, говорится в сообщении ведомства РБК.

«В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского, д. 76», — говорится в сообщении.

Специалисты определили круг контактных лиц и принимают меры, чтобы не допустить распространения заболевания: за теми, кто контактировал с заболевшим, установили медицинское наблюдение, также организована вакцинация ранее не привитых и не болевших сотрудников и студентов.

В Роспотребнадзоре также пояснили РБК, что дали предписание вузу перевести на дистанционное обучение тех, кто не вакцинирован или не болел корью. При этом сам вуз может принять решение о введении ограничений в большем объеме.

В пресс-службе МГИМО позднее подтвердили РБК информацию о заболевшем корью студенте. Все занятия по языкам и специальным дисциплинам, консультации, текущая и промежуточная аттестация в период до 13 июня будут проходить в дистанционном формате, сообщили в вузе.

В общежитии № 1 МГИМО на Новочеремушкинской улице установили карантин, следует из сообщения студсовета общежития в социальной сети «ВКонтакте». «В МГИМО обнаружили корь, с сегодняшнего дня и до 13 июня мы на карантине», — говорится в публикации. Студентам рекомендуют не выходить из общежития, а также сделать прививки от кори, пока в здании работают врачи.

В начале марта Роспотребнадзор сообщил о росте числа случаев кори. К 20 апреля их выявили в 44 регионах. Подъем заболеваемости в ведомстве связали с прибытием мигрантов, а также с периодом цикличности заболевания из-за накопления непривитых людей. Всего за январь—март в России зарегистрировали 1089 случаев заболевания, большинство заболевших — дети.

Также случаи заболевания корью в последнее время выявили в нескольких вузах Москвы, в том числе в Университете нефти и газа имени Губкина, Московском политехе и МГУ. Некоторые курсы в учреждениях перевели на дистанционное обучение. В начале мая в Роспотребнадзоре заявляли, что рост заболеваемости корью в Москве носит единичный характер, а практически все заболевшие не были привиты.

