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Врачи назвали пропаганду антипрививочников причиной возвращения кори

Опрос «Справочника врача»: антипрививочники вызвали рост заболеваемости корью в России
Врачи назвали мощную пропаганду со стороны антипрививочников одной из основных проблем, способствовавшей росту числа заражений корью в России. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Справочник врача».
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Мощная пропаганда со стороны антипрививочников, по мнению трети опрошенных врачей (33,4%), является одной из основных проблем, способствовавшей росту числа заражений корью в России.Также значительное влияние на рост заболеваемости, по мнению специалистов, оказали неконтролируемые миграционные потоки, особенно из стран ближнего зарубежья (34,2%). Еще 17% врачей отметили недостаточную осведомленность населения о важности вакцинации. Об этом свидетельствуют данные опроса (есть у РБК), проведенного сервисом «Справочник врача» в период с 28 апреля по 5 мая. В нем приняли участие 1513 врачей.

Аудитория приложения «Справочник врача» — более 400 тыс. врачей различных специализаций: врачи-специалисты, средний медицинский персонал, ординаторы и интерны. В приложении могут зарегистрироваться лица без медицинского образования, но им будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и т.д. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. Доля таких участников минимальна и, по утверждению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности.

Среди основных мер, которые могут повысить доверие к вакцинации в целом и прививкам против кори в частности, врачи назвали предоставление свежих и доступных всем научных данные в области иммунологии, вакцинопрофилактики и производства вакцин (57,6%), масштабную господдержку проведения санпросветработ с населением (53,4%) и борьбу с антипрививочными силами в здравоохранении (46,5%).

При этом, согласно результатам опроса, 67,1% респондентов оценили нынешнюю ситуацию с корью как умеренную или спокойную. Более 60% экспертов также не считают, что корь в текущих условия может стать новой угрозой, подобной пандемии COVID-19.

Лишь 15,7% назвали ситуацию с заболеваемостью корью в России напряженной, 0,8% — критической.

Почти 70% врачей отметили, что они привиты от кори дважды. Среди непривитых врачей самые популярные ответы на вопрос, почему они не проходили вакцинацию — либо отсутствие всеобщей вакцинации в их детстве (28,6%), либо же позиция, что переболеть корью в детстве лучше, чем пройти вакцинацию от нее (30%).

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При этом 93,1% врачей считают, что сейчас прохождение вакцинации от кори обязательно при отсутствии противопоказаний. Более 80% врачей отметили также, что не сталкивались с осложнениями после вакцинации против кори.

Почти 50% врачей считают, что не важно, какими препаратами (зарубежными или отечественными) пациент будет привит от кори. Но при этом чуть меньше половины опрошенных врачей (46,2%) не осведомлены о наличии в их медучреждении противокоревого иммуноглобулина.

Как отметила в беседе с РБК профессор кафедры инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Алена Конькова-Рейдман, корь до появления вакцины, по данным ВОЗ, унесла 2,6 млн жизней. За последние 10 лет Россия пережила как минимум 2 крупные вспышки кори: в 2014 году (4711 случаев), в 2018 году (4478 случаев), подчеркнула эксперт. Как показывает практика, единственным эффективным средством профилактики против кори как среди детей, так и среди взрослых является вакцинация. Мнение, что легче переболеть корью, чем пройти вакцинацию, врач назвала заблуждением. Кроме того, ссылаясь на данные журнала Scince от 2015 года, Конькова-Рейдман отметила, что перенесенная корь снижает иммунитет к другим инфекционным заболеваниям на срок до 3-х лет.

Она также отметила, что согласно докладу ЮНИСЕФ, пандемия COVID повлияла на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей. Так, в 2020 году 23 миллиона детей не прошли вакцинацию, что на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году, и это был самый высокий показатель с 2009 года. Нарушения действий по рутинной иммунизации могут привести к росту числа восприимчивых лиц», — добавила Конькова-Рейдман, отметив, что в 2022 году в регионах увеличился процент детей, не привитых от кори в рамках Нацкалендаря профилактических прививок по причине отказа от вакцинации.

В конце апреля главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин говорил, что выявление отдельных случаев заболевания связано с непривитыми и лицами, не имеющими сведений о прививках. По его словам, вакцинации против кори сейчас в первую очередь подлежат дети и взрослые в возрасте до 35 лет, не болевшие корью, не привитые против кори или привитые однократно, а также не имеющие сведений о прививках, в том числе лица, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, вынужденные переселенцы и мигранты. В опрошенных РБК в апреле региональных управлениях Роспотребнадзора также отметили, что основной рост заболеваемости корью обусловлен активными щдействиями антипрививочников и миграционными процессами.

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Теги
София Прохорчук София Прохорчук
антипрививочники корь прививки медицина
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