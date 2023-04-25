Губернатор заявил о плане провести парады 9 Мая в Ростове и Новочеркасске

Власти Ростовской области решили провести парады на 9 Мая, хотя другие регионы, расположенные близ Украины, решили отказаться от мероприятий на День Победы

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске состоятся парады Победы, заявил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ТАСС.

«Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий. Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове мы проводить не будем», — сообщил он.

Также планируется провести возложения венков и мероприятия, связанные с чествованием ветеранов. Голубев не исключил, что будет организован салют.

Не отказались от парада и в соседнем Краснодарском крае, но там он пройдет только в Новороссийске. В нем примут участие военные, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки боевых машин.

Несколько российских регионов решили в этом году не проводить парады Победы. В начале апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что решение отказаться от парада было принято, чтобы не провоцировать вооруженные силы Украины скоплением техники и военнослужащих в центре Белгорода. Курский губернатор Роман Старовойт заявил об аналогичном решении в связи с намерением оперштаба области усилить антитеррористические меры. В Курске также не будет салюта в честь праздника.

Не будет парада на 9 Мая и в Крыму, как пояснил глава республики Сергей Аксенов, по соображениям безопасности. В Севастополе, объявил губернатор Михаил Развожаев, парад отменили по рекомендации Минобороны.

В Москве парад состоится. На нем выступит президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Красную площадь с 27 апреля по 10 мая закроют для посетителей из-за подготовки и проведения мероприятий в честь годовщины Победы.