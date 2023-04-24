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Казахстан четвертый год не будет проводить Парад Победы

Казахстан отказался от проведения Парада Победы для экономии
Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press
Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

Казахстан не будет проводить Парад Победы 9 Мая, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны республики.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — сказали в пресс-службе.

В последний раз военный парад по случаю Дня Победы в Казахстане проводили в 2019 году.

Материал дополняется. 

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