Песков пообещал своевременно сообщить об элементах парада Победы

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию телеграм-канала Baza, который сообщал, что в этом году на параде Победы, который должен традиционно пройти на Красной площади, может не быть авиации, передает корреспондент РБК.

«Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Ведется подготовка к параду, он состоится. Это будет очень важное событие. <...> А какие элементы будет включать парад, мы своевременно сообщим», — сказал Песков.

Телеграм-канал Baza 22 апреля написал, что парад в Москве может пройти без пролета авиации. По данным двух источников канала, организаторы рассматривают вариант, при котором он пройдет без воздушной части. Один из источников предположил, что это связано с тем, что «пилотов и технику не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции».

В 2022 году парад Победы также проходил без авиации, тогда это объясняли плохой погодой.

В ряде регионов России заявили об отмене парадов на 9 Мая. Так, мероприятие решили не проводить в Севастополе, Крыму, Курске и Белгороде, а в Краснодарском крае парад проведут только в одном городе — в Новороссийске.