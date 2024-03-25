Власти назвали число остающихся в больницах после теракта в «Крокусе»
В больницах и стационарах остаются 97 человек, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила подмосковный министр социального развития Людмила Болатаева.
«Это больницы и Московской области, и Москвы, и федеральные центры. Различные степени тяжести», — сказала она журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Всего пострадали 152 человека, в том числе пятеро детей. Госпитализированы были 114 человек, из них четыре ребенка. Погибли 137 человек.
Люди в камуфляже начали стрельбу в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здании также возник пожар, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировали к вечеру 23 марта. Ведется разбор завалов.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство», признана террористической и запрещена в России). О причастности этой организации к нападению сообщают и США.
ФСБ задержала 11 подозреваемых, в том числе четырех мужчин, которых считает непосредственными участниками нападения, последних арестовали до конца мая.
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео
Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов