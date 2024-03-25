Министр Болатаева: в больницах после теракта в «Крокусе» остаются 97 человек

Власти назвали число остающихся в больницах после теракта в «Крокусе»

При атаке на «Крокус» пострадали 152 человека, из них 97 остаются в больницах Москвы, Подмосковья и других регионов. По последним данным, погибли 137 человек. Четыре подозреваемых арестованы

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В больницах и стационарах остаются 97 человек, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила подмосковный министр социального развития Людмила Болатаева.

«Это больницы и Московской области, и Москвы, и федеральные центры. Различные степени тяжести», — сказала она журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Всего пострадали 152 человека, в том числе пятеро детей. Госпитализированы были 114 человек, из них четыре ребенка. Погибли 137 человек.

Люди в камуфляже начали стрельбу в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здании также возник пожар, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировали к вечеру 23 марта. Ведется разбор завалов.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство», признана террористической и запрещена в России). О причастности этой организации к нападению сообщают и США.

ФСБ задержала 11 подозреваемых, в том числе четырех мужчин, которых считает непосредственными участниками нападения, последних арестовали до конца мая.