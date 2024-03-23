Губернатор Воробьев: спасательная операция после теракта в «Крокусе» завершена

Спасательную операцию на месте теракта в «Крокусе» завершили

Спасатели достали из-под завалов тела 133 погибших, личности 50 из них удалось выяснить. В больницах борются за жизни 107 человек, написал губернатор Воробьев. Поисковую операцию завершат к вечеру 24 марта

Фото: Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Спасательная операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» завершили, но поисковая все еще продолжается, сообщил губернатор Московской области Алексей Воробьев.

«Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», — написал он в телеграм-канале.

Ночью спасатели начнут проделывать проем с западной стороны «Крокуса», чтобы облегчить доступ к концертному залу. Поисковую операцию ориентировочно планируется завершить вечером следующего дня, 24 марта. После этого будет решаться вопрос автомобилей, которые остались на парковке у «Крокуса».





Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Группа неизвестных ворвалась в здание, расстреляла находившихся там людей и скрылась. В момент начала теракта музыканты находились в гримерных комнатах, их удалось эвакуировать. Погибли 133 человека, еще 140 пострадали.

Концертный зал «Крокус Сити Холла» полностью выгорел. Ночью произошло обрушение крыши, завалы разбирали 100 спасателей, отчитывался Воробьев. Днем очаговое горение сохранялось на площади 500 кв. м на кровле, втором и третьем этажах «Крокус Сити Холла». Изначально площадь пожара составляла 12,9 тыс. кв. м, его удалось локализовать в ночь на 23 марта. К вечеру 23 марта открытое горение удалось потушить.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым, варварским террористическим актом» и объявил общенациональный траур 24 марта.