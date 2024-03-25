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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В МЧС назвали площадь обрушения крыши в «Крокусе»

МЧС: площадь обрушения крыши в «Крокусе» составила 7 тыс. кв. м
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

В МЧС назвали площадь обрушения крыши в «Крокусе»
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Площадь обрушения крыши в «Крокус Сити Холле» после теракта 22 марта составила 7 тыс. кв. м, сообщили РБК в МЧС России. Площадь возгорания составляла 12,9 тыс. кв. м, его удалось ликвидировать спустя сутки.

В МЧС накануне сообщали, что спасателям удалось разобрать свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций концертного зала. В работах задействовали свыше 300 человек и 154 единицы техники.

Источник РБК оценил ущерб от пожара примерно в 10 млрд руб. Страховщиком «Крокус Сити Холла» является компания «Ингосстрах». По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, концертный зал выгорел полностью.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Согласно последним официальным данным, погибли 137 человек, пострадали 182. Ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). 24 марта суд на два месяца арестовал четырех непосредственных участников теракта, задержаны еще семь человек.

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Теги
Россия Московская область Крокус Сити Холл теракт Пожар
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