Разбор завалов в «Крокус Сити Холле» на третий день после теракта. Видео

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Специалисты продолжают разбор завалов на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Крыша здания в результате пожара обрушилась на площади 7 тыс. кв. м, сообщили РБК в МЧС России. Общая площадь возгорания составляла 12,9 тыс. кв. м, огонь удалось погасить спустя сутки.

По данным МЧС, в работах задействовали свыше 300 человек и 154 единицы техники.

Источник РБК оценил ущерб от пожара примерно в 10 млрд руб.

Группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта и открыла огонь по посетителям. Нападавшие также подожгли помещение, после чего скрылись.

По официальным данным, на момент подготовки этого материала, жертвами теракта стали 137 человек, пострадали 182. Ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).