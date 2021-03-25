Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

В соответствии с принятым по согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным решением регулярные перелеты в Узбекистан, Таджикистан, на Шри-Ланку и в другие страны будут возобновляться на взаимной основе
Фото: Frank Sorge / ТАСС
С 1 апреля Россия возобновит авиационное сообщение с шестью странами — Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, такое решение было принято на состоявшемся в четверг заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Ранее о скором возобновлении авиасообщения с Россией заявлял посол Шри-Ланки в Москве.
В соответствии с принятым по согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным решением регулярные перелеты будут возобновляться на взаимной основе. При этом частота полетов из Москвы будет разной:
в Дамаск, Душанбе, Коломбо и Ташкент — один раз в неделю;
в Каракас — два раза в неделю.
Между городами Германии и Москвой будут летать чаще:
По три раза в неделю будут осуществляться перелеты между Санкт-Петербургом и Франкфуртом-на-Майне.
Кроме того, будет увеличена частота перелетов между Москвой и Варадеро (до семи рейсов в неделю). Ранее Росавиация сообщала, что Россия готова возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме. Также с 1 апреля будет увеличено число рейсов в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Египет и ОАЭ.
Одновременно с этим решено возобновить полеты в другие страны еще из 13 городов России. С 1 апреля откроются для международных полетов аэропорты:
Барнаула;
Белгорода;
Волгограда;
Воронежа;
Калуги;
Краснодара;
Липецка;
Нальчика;
Оренбурга;
Саратова;
Сочи;
Тюмени;
Южно-Сахалинска.
Оперштаб напоминает, что прибывающим в Россию иностранцам нужно иметь при себе документ об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета. Российским гражданам необходимо сдать ПЦР-тест по прибытии в Россию в течение 72 часов.
Международное авиасообщение России с другими странами было ограничено 22 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Постепенное снятие ограничений началось летом 2020 года. Первые рейсы из России были запущены в Турцию, Великобританию, Танзанию, затем в список открытых стран были включены Киргизия, Белоруссия, Казахстан и Южная Корея. В 2021 году появилась возможность вылететь в Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, а затем в Грецию и Сингапур, а также Армению и Азербайджан. В то же время авиасообщение с Великобританией было приостановлено из-за угрозы распространения нового британского штамма коронавируса.
Первоначально международное сообщение осуществлялось через столичный аэропорт Домодедово. Постепенно для международных авиаперевозок стали доступны аэропорты других российских городов, например Санкт-Петербурга. В начале в список таких городов вошли Кемерово, Петропавловск-Камчатский, Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Махачкала, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь и Хабаровск.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом