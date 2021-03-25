Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

В соответствии с принятым по согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным решением регулярные перелеты в Узбекистан, Таджикистан, на Шри-Ланку и в другие страны будут возобновляться на взаимной основе

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С 1 апреля Россия возобновит авиационное сообщение с шестью странами — Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, такое решение было принято на состоявшемся в четверг заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Ранее о скором возобновлении авиасообщения с Россией заявлял посол Шри-Ланки в Москве.

В соответствии с принятым по согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным решением регулярные перелеты будут возобновляться на взаимной основе. При этом частота полетов из Москвы будет разной:

в Дамаск, Душанбе, Коломбо и Ташкент — один раз в неделю;

в Каракас — два раза в неделю.

Между городами Германии и Москвой будут летать чаще: