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Пандемия коронавируса ,  
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Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

В соответствии с принятым по согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным решением регулярные перелеты в Узбекистан, Таджикистан, на Шри-Ланку и в другие страны будут возобновляться на взаимной основе
Фото: Frank Sorge / ТАСС
Фото: Frank Sorge / ТАСС

С 1 апреля Россия возобновит авиационное сообщение с шестью странами — Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, такое решение было принято на состоявшемся в четверг заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Ранее о скором возобновлении авиасообщения с Россией заявлял посол Шри-Ланки в Москве.

В соответствии с принятым по согласованию с главой правительства Михаилом Мишустиным решением регулярные перелеты будут возобновляться на взаимной основе. При этом частота полетов из Москвы будет разной:

  • в Дамаск, Душанбе, Коломбо и Ташкент — один раз в неделю;
  • в Каракас — два раза в неделю.

Между городами Германии и Москвой будут летать чаще:

  • во Франкфурт-на-Майне — три-пять раз в неделю;
  • в Берлин — пять раз в неделю.

По три раза в неделю будут осуществляться перелеты между Санкт-Петербургом и Франкфуртом-на-Майне.

Кроме того, будет увеличена частота перелетов между Москвой и Варадеро (до семи рейсов в неделю). Ранее Росавиация сообщала, что Россия готова возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме. Также с 1 апреля будет увеличено число рейсов в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Египет и ОАЭ.

Одновременно с этим решено возобновить полеты в другие страны еще из 13 городов России. С 1 апреля откроются для международных полетов аэропорты:

  • Барнаула;
  • Белгорода;
  • Волгограда;
  • Воронежа;
  • Калуги;
  • Краснодара;
  • Липецка;
  • Нальчика;
  • Оренбурга;
  • Саратова;
  • Сочи;
  • Тюмени;
  • Южно-Сахалинска.

Оперштаб напоминает, что прибывающим в Россию иностранцам нужно иметь при себе документ об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета. Российским гражданам необходимо сдать ПЦР-тест по прибытии в Россию в течение 72 часов.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Международное авиасообщение России с другими странами было ограничено 22 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Постепенное снятие ограничений началось летом 2020 года. Первые рейсы из России были запущены в Турцию, Великобританию, Танзанию, затем в список открытых стран были включены Киргизия, Белоруссия, Казахстан и Южная Корея. В 2021 году появилась возможность вылететь в Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, а затем в Грецию и Сингапур, а также Армению и Азербайджан. В то же время авиасообщение с Великобританией было приостановлено из-за угрозы распространения нового британского штамма коронавируса.

Первоначально международное сообщение осуществлялось через столичный аэропорт Домодедово. Постепенно для международных авиаперевозок стали доступны аэропорты других российских городов, например Санкт-Петербурга. В начале в список таких городов вошли Кемерово, Петропавловск-Камчатский, Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Махачкала, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь и Хабаровск.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Евгений Калюков Евгений Калюков, Егор Губернаторов
авиасообщение пандемия Шри-Ланка
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