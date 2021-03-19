Посол Шри-Ланки сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией с апреля

Коломбо, Шри-Ланка (Фото: Xinhua / Global Look Press)

С 1 апреля планируется возобновление авиарейсов из России в Шри-Ланку. Об этом заявил посол Шри-Ланки в Москве Мигахаланде Дураге Ламаванса, передает ТАСС.

«С 1 апреля, как мы понимаем, «Аэрофлот» возобновляет прямые перелеты между Москвой и Коломбо», — указал посол. По словам дипломата, на сайте авиакомпании уже есть возможность забронировать билеты, и он сам пробовал это сделать.

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