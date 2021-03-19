Общество , 19 мар, 13:59
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Посол Шри-Ланки сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией с апреля
Коломбо, Шри-Ланка
С 1 апреля планируется возобновление авиарейсов из России в Шри-Ланку. Об этом заявил посол Шри-Ланки в Москве Мигахаланде Дураге Ламаванса, передает ТАСС.
«С 1 апреля, как мы понимаем, «Аэрофлот» возобновляет прямые перелеты между Москвой и Коломбо», — указал посол. По словам дипломата, на сайте авиакомпании уже есть возможность забронировать билеты, и он сам пробовал это сделать.
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