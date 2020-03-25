Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 13:35
Мантуров заявил о продолжении работы нужных в борьбе с вирусом компаний Экономика, 19:57 Второго за 7 месяцев российского хоккеиста дисквалифицировали за кокаин Спорт, 19:52 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 19:48 Путин оставил несколько категорий работников без недели выходных Общество, 19:44 Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Инны Макаровой Общество, 19:40 Навка объяснила перечисление денег не участвовавшему в ее шоу чиновнику Спорт, 19:37 В Москве от коронавируса вылечили 15 человек Общество, 19:35 Telegram ответил на запрет выпуска своей криптовалюты Крипто, 19:32 Туроператоры оценили потери от закрытия границ в 37 млрд руб. Бизнес, 19:30 Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Бизнес, 19:29 В Москве умерли два пациента с коронавирусом Общество, 19:21 Защита Соколова будет просить о переводе историка под домашний арест Общество, 19:20 Дума проведет пленарные заседания для обсуждения поручений Путина Общество, 19:18 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 19:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мантуров заявил о продолжении работы нужных в борьбе с вирусом компаний

Объявленные Владимиром Путиным длинные выходные в России не затронут те предприятия, которые необходимы для сдерживания коронавирусной инфекции сообщил Минпромторг
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В связи с объявленными на следующей неделе по решению президента выходными, российские предприятия временно прекратят работу. Не затронет это только тех, кто занят в производстве продукции, необходимой для борьбы с пандемией коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Предприятия промышленности будут выполнять решение президента РФ — следующая неделя для них будет нерабочей. Это не относится к производствам, задействованным в изготовлении продукции, необходимой для противодействия коронавирусной инфекции», — сказал министр.

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
Политика

О том, что следующая неделя будет объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса, объявил ранее президент Владимир Путин в обращении к нации. Также он сообщил о ряде дополнительных мер поддержки населения. Будут увеличены нормы выплат по больничным и пособие по безработице, для граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии, будут введены кредитные каникулы, а для предприятий малого и среднего бизнеса — отсрочка по выплате налогов за исключением НДС. Также для малого и среднего бизнеса введут пониженную ставку страховых взносов (15%) при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Денис Мантуров, предприятия, производство, коронавирус
Материалы по теме
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Общество
Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter