Мантуров заявил о продолжении работы нужных в борьбе с вирусом компаний

Объявленные Владимиром Путиным длинные выходные в России не затронут те предприятия, которые необходимы для сдерживания коронавирусной инфекции сообщил Минпромторг

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В связи с объявленными на следующей неделе по решению президента выходными, российские предприятия временно прекратят работу. Не затронет это только тех, кто занят в производстве продукции, необходимой для борьбы с пандемией коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Предприятия промышленности будут выполнять решение президента РФ — следующая неделя для них будет нерабочей. Это не относится к производствам, задействованным в изготовлении продукции, необходимой для противодействия коронавирусной инфекции», — сказал министр.

О том, что следующая неделя будет объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса, объявил ранее президент Владимир Путин в обращении к нации. Также он сообщил о ряде дополнительных мер поддержки населения. Будут увеличены нормы выплат по больничным и пособие по безработице, для граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за пандемии, будут введены кредитные каникулы, а для предприятий малого и среднего бизнеса — отсрочка по выплате налогов за исключением НДС. Также для малого и среднего бизнеса введут пониженную ставку страховых взносов (15%) при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ.

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