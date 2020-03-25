В Москве загруженность метро упала на 44% за месяц

Пожилых людей, которые находятся в группе риска по коронавирусу, в транспорте стало меньше на 70%. Однако тех из них, кто продолжает пользоваться транспортом, все равно остается много, сообщил московский департамент транспорта

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Число пассажиров в московском метро продолжает падать: по состоянию на 25 марта загруженность подземки упала на 44%, сообщил в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта. В пресс-службе департамента уточнили РБК, что сравнивали данные по состоянию на утро 26 февраля и 25 марта.

Также почти на треть — на 32% — в Москве снизилось количество поездок на автобусах, троллейбусах и трамваях, на столько же сократилось количество пассажиров электричек.

Каршерингом и такси жители столицы тоже стали пользоваться реже: количество клиентов этих сервисов уменьшилось на 26 и 23% соответственно. Помимо этого более чем на четверть сократилось количество пассажиров автобусов, направляющихся из области в столицу: их число снизилось на 26%. В результате дороги в Москве стали менее загруженными — на 4%.

По данным дептранса, на фоне распространения нового коронавируса пожилые люди, которые находятся в группе риска по заболеванию, стали реже пользоваться городским транспортом — таких пассажиров стало на 70% меньше. Несмотря на это, количество жителей старше 65 лет в нем остается большим: только за утро (до 10:00 мск) 25 марта их проехало 67 тыс. человек. Больше всего пожилых людей в транспорте зафиксировали в таких районах, как Печатники, Люблино, Лефортово, Кунцево и Нижегородский.