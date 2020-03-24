Школьникам отменили льготный проезд в электричках по Москве и области

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученики средних и старших классов школ Москвы и Московской области с 26 марта временно не смогут ездить в пригородных электричках по льготным билетам. Об этом говорится в пресс-релизе ЦППК, поступившем в РБК.

Временная отмена льготного проезда связана с карантином в школах из-за эпидемии коронавируса. ЦППК с 26 марта прекратит оформлять льготные билеты для учащихся 5 класса и старше. После возобновления занятий школьники снова смогут оформить льготные билеты.

ЦППК призвала учеников ответственно подойти к эпидемиологической ситуации и по возможности меньше пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик.

Ранее 23 марта московская мэрия из-за приостановки занятий в школах на фоне коронавируса отменила льготный проезд для школьников средних и старших классов во всех видах общественного транспорта столицы.