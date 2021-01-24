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Отравление Навального ,  
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Как прошла акция после ареста Алексея Навального

В столице акция сторонников оппозиционера длилась более семи часов. К 00:00 «ОВД-Инфо» сообщило о 3068 задержаниях по всей стране. Эксперты ожидают уголовных дел для участников акции
Сотрудники полиции около СИЗО «Матросская тишина»
Сотрудники полиции около СИЗО «Матросская тишина» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В субботу, 23 января, в Москве, Санкт-Петербурге и еще 75 российских городах прошли акции в поддержку задержанного в Шереметьево, а затем арестованного в Химках оппозиционера Алексея Навального.

В столице митинг начался примерно в 12:00 на Пушкинской площади и продолжался до позднего вечера. Данные о численности его участников разошлись. По оценке Reuters, на митинг пришли как минимум 40 тыс. человек. МВД к 14:40 сообщило о 4 тыс. участниках. Дмитрий Нестеров, участник проекта «Белый счетчик», которое ведет подсчет людей на протестных акциях, сказал РБК, что в этот раз координаторы проекта не могли подсчитать точное число человек, так как протестующих не пропускали через рамки. «Я успел обойти основные места митинга, где люди концентрировались, и по оценкам плотности и площади занятых пространств, думаю, что в пике в акции принимали участие 10-15 тыс. человек, — пояснил он. — Это мои личные оценки, правда, согласованные с коллегами. Есть еще группа [социолога Алексея] Захарова, у них свои оценки — от 18 до 35 тыс. человек всего приняли участие в акции за все время».

Акции протеста в поддержку Навального. Онлайн
Политика

Нестеров считает, что масштаб митинга сопоставим с тем, что был во время протестов, связанных с выборами в Мосгордуму в 2019 году — самой большой несанкционированной акцией в Москве, по подсчетам «Белого счетчика». «Это раза в три больше, чем на митинге в поддержку Навального 2017 года, — сообщил он. — Это одна из самых крупных несанкционированных акций с 2012 года».

Что случилось с Навальным

18 января оппозиционера арестовали на 30 суток по запросу Федеральной службы исполнения наказаний. Во ФСИН заявили, что Навальный нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше»: не отмечался в полиции в течение нескольких месяцев, хотя из берлинской больницы его выписали еще в конце сентября. Ведомство требует заменить ему условный срок на реальный. Рассмотрение ходатайства о замене срока должно пройти 2 февраля.

Ожидаемые задержания

К 00:00 «ОВД-Инфо» сообщило о 3068 задержанных в результате акций по всей России. В Москве к этому времени были задержаны 1166 человек. Официальной информации о задержаниях МВД пока не сообщало.

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Столичная полиция и Росгвардия начали задерживать протестующих с самого начала акции на Пушкинской площади. К ней, Тверскому и Страстному бульварам и окрестным переулкам автозаки начали подъезжать утром.

К 12:00 — когда до начала акции оставалось два часа — площадь была перекрыта заграждениями, однако путь на нее не был закрыт. Активисты начали собираться к этому времени, и почти тут же начались задержания. Протестующих задерживали примерно по одному в пару минут, в автозаки сажали тех, кто скандировал лозунги или пытался развернуть плакаты. Протестующие отвечали: полицию и ОМОН закидывали снежками. Многие принесли на акцию туалетные ершики — это отсылка к расследованию Навального о «дворце Путина».

Без лидеров

За пару дней до митинга протест оказался фактически «обезглавлен»: За пару дней до митинга протест оказался обезглавлен: большая часть известных сторонников Навального были задержаны. 21 января были задержаны сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Владислав Лось, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, юрист Любовь Соболь и расследователь Георгий Албуров. Лось был арестован на трое суток по делу о неповиновении полицейскому. Он является гражданином Белоруссии, поэтому также его обязали покинуть Россию до 25 января. Ярмыш арестовали на девять суток за организацию несогласованного митинга, Албурова — на десять. Соболь была оштрафована на 250 тыс. руб (суд не мог избрать в качестве меры наказания арест, так как у нее есть шестилетняя дочь). В толпе были замечены только жена Навального Юлия (ее достаточно быстро посадили в автозак, однако отпустили через несколько часов) и недавно вернувшийся со службы на Северном Ледовитом океане сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

К моменту начала акции количество задержаний достигло нескольких десятков. Однако к 14:00 на Пушкинской собралась толпа активистов, которые начали пытаться отбивать задерживаемых у полиции и даже отобрали у полицейских несколько дубинок.

Около 15:00, задержания стали жесткими, активисты ввязывались в столкновения с представителями власти. На Пушкинской полиция впервые применила перцовые баллончики. К 15:30 площадь была зачищена и огорожена.

Толпа собиралась на Тверском и Страстном бульварах. На бульваре в числе участников протеста, в частности, появились телеведущая Татьяна Лазарева и актер Антон Лапенко. Часть протестующих отправилась в сторону Манежной площади, где также происходили задержания.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ожесточенные столкновения с полицией происходили на Страстном: там активисты перекрыли проезжую часть, сотрудники правоохранительных органов начали задержания и применили перцовый газ. Одновременно цепочка ОМОНа теснила протестующих по Тверской в сторону Маяковской. Были зачищены несколько переулков в районе Тверской, в том числе Камергерский.

Со Страстного бульвара активисты отправились к Трубной площади и Цветному бульвару, где продолжились задержания. Толпа частично переместилась к здания ФСБ на Лубянке, где протест прерывался задержаниями. Примерно к 18:30 на Трубной и Цветном протестующих почти не осталось, толпа отправилась к следственному изолятору «Матросская тишина», где находится Навальный. СИЗО было оцеплено, однако стычки полиции с активистами продолжались до позднего вечера.

По оценкам корреспондентов РБК, полицейские действовали хоть и жестко, но мягче, чем во время акций, посвященным выборам в Мосгордуму в 2019 году.

Немолодежный протест

После объявления о митинге в соцсети TikTok, которая особенна популярна у молодежи, там прошла кампания в поддержку Навального. В некоторых видео с хештегом #свободунавальному пользователи TikTok рассказывали о последнем расследовании оппозиционера, посвященном дворцу в Геленджике. Видео становились вирусными: у хештега «свободунавальному» к вечеру 22 января было 125,7 млн просмотров, у «23 января» — по дате акции — 137 млн просмотров, у похожего «23января2021» — 40 млн.

Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Из-за популярности протестной тематики в молодежной соцсети политологи ожидали на Пушкинской большого количества людей до 20 лет. Однако, по оценке антрополога Александры Архиповой, число людей до 18 лет составило всего 4% от общего количества активистов, от 18 до 24 лет — 25%. Больше всего было людей среднего возраста — 37%.

21 января Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, призывающим участвовать в митингах. По информации Роскомнадзора, к утру 22 января TikTok удалил 38% выявленной информации, «вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия». «ВКонтакте» пресекла распространение 50% такой информации, Instagram — 17%, а YouTube — 50%. 23 января Роскомнадзор сообщил, что из соцсетей было удалено почти 90% сообщений, в которых звучали призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Video

Накануне акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. «Сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января.

Что будет после

Масштаб акции был обусловлен недовольством социально-экономическим положением, это особенно заметно в регионах, сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов. «Навальный стал всего лишь формальным поводом, а антипутинские лозунги нашли аудиторию», — посчитал он.

Политолог Екатерина Шульман, напротив, считает, что протестующих вывел на улицы фильм о дворце в Геленджике. «Судя по предварительным данным моих коллег-социологов, на этот раз среди протестующих был большой процент людей, которые пришли впервые — это важно», — отметила она. Ранее антрополог Архипова сообщила, что среди участников митинга 42% вышли на улицы впервые.

После акции в Москве СК возбудил уголовные дела о нападении на силовиков, о хулиганстве и об умышленном повреждении имущества. За протестом последуют административные и уголовные дела, уверен Фетисов. «Система власти будет использовать разные возможности для нивелирования протеста, в том числе и давление на него. После успеха акций в регионах протест может пойти в рост, но многое зависит от того, какие действия будут предпринимать внутриполитический и силовой блоки Кремля», — отметил эксперт.

Шульман, в свою очередь, отметила, что наблюдала непривычное для такого рода акций количество людей, которых отпускали без протокола. «В 2019 году старались без протокола не отпускать, было выписано гигантское количество штрафов, которые потом утверждали суды», — напомнила она.

«По моим ощущениям, сегодняшняя акция должна выглядеть скорее воодушевляющей для организаторов и участников, — добавила политолог, заметив, что «людей вышло много». — Отрицательные последствия могут наступить, естественно, позже, когда воодушевление уже спадет, и люди пожалеют, что ввязались в эту историю. Но пока это выглядит скорее как успех, чем как провал».

Автор
Евгения Кузнецова
При участии
Дмитрий Серков
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