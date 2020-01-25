СМИ сообщили о смерти врача в Ухане от нового типа коронавируса

Хирург Лян Удун умер в возрасте 62 лет из-за нового типа коронавируса в китайском городе Ухань. Об этом сообщает South China Morning Post.

На прошлой неделе его заподозрили в заражении, а затем госпитализировали в городскую больницу для лечения. Издание отмечает, что это стало первым случаем смерти медицинского работника от нового коронавируса.

В декабре 2019 года в Ухане возникла вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее коронавирусом. Впоследствии случаи заражения зафиксировали в других китайских городах, в США, Франции, Японии, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Непале, Малайзии и Австралии.

По последним данным, число заболевших достигло 1287 человек, а жертвами нового коронавируса стал 41 человек. Reuters писал, что в основном смертельные случаи фиксируют в Ухане.