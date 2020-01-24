Во Франции сообщили о первых случаях заражения новым вирусом в Европе

Один из пациентов вернулся из поездки в Ухань. Специалисты пытаются выяснить, с кем контактировали заболевшие в последнее время

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Первые два случая заболевания новым коронавирусом зафиксированы во Франции. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра здравоохранения этой страны Аньес Бузен, один заболевший выявлен в районе Парижа, другой в Бордо. По словам чиновника, это первые случаи заражения в Европе.

Бузен отметила, что один из заболевших недавно вернулся из поездки в Китай, где посетил в том числе и город Ухань, откуда началось распространение вируса. Министр не пояснила, ездил ли в КНР второй заболевший.

Она допустила, что число выявленных во Франции случаев может вырасти в ближайшее время. По ее словам, специалисты делают все, чтобы не допустить распространения вируса в стране.

Издание BFM указывает, что в Ухань ездил мужчина, у которого вирус был выявлен в Бордо. Он сам пришел в больницу и сообщил, что был в этом городе, а после возвращения у него появился кашель и поднялась температура. У мужчины немедленно взяли анализы, а затем поместили в отдельную палату в больнице университета Бордо.