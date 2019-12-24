Васильева выступила за запрет смартфонов для учителей в школах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 12:44
В Паттайе россиянин умер в результате падения с шестого этажа Общество, 13:14 Японская Round One откроет 20 игровых зон для молодежи в России Бизнес, 13:11 Васильева посоветовала родителям заниматься сексуальным воспитанием детей Общество, 13:10 Почему бесплатная подписка не спасет конкурентов Netflix — Bloomberg Pro, 13:00 Что лучше делать, чтобы не заболеть РБК и Клинический госпиталь на Яузе, 12:54 Эксперты оценили новые правила экзамена на водительские права Общество, 12:52 В Подмосковье арестовали замначальника ГИБДД Балашихи по делу о взятке Общество, 12:50 Доступное небо: почему растут доходы авиакомпаний-лоукостеров Партнерский материал, 12:48 Зачем компании объединяются и как на этом заработать Quote, 12:46 Рынок игрового стриминга в России и СНГ превысил ₽20 млрд Технологии и медиа, 12:44 В Петербурге произошел дорожный конфликт со стрельбой Общество, 12:43 Нет хайпа — нет денег. Что случилось с крупнейшими IEO за последний год Крипто, 12:32 В «Современнике» сообщили о состоянии Галины Волчек Общество, 12:30 Матвиенко выступила за объявление выходным 31 декабря в следующем году Общество, 12:23
Общество ,  
0 
Васильева выступила за запрет смартфонов для учителей в школах
По словам Ольги Васильевой, мобильники во время учебного процесса не нужны, так как они отвлекают не только школьников, но и учителей
Ольга Васильева (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Использование мобильных телефонов во время уроков ограничивают во всем мире, а в России ситуация усугубляется тем, что средний российский подросток «сидит в телефоне» вчетверо дольше, чем его американский сверстник. Об этом рассказал в интервью РБК министр просвещения Ольга Васильева.

Интервью Ольги Васильевой. Полная версия
Общество

«Когда мы говорим о телефонах, мое мнение очень простое — во время учебного процесса использовать его не стоит. Это, во-первых, не нужно потому что отвлекает. А во-вторых это не нужно, потому что это вредит вашему здоровью», — сказала министр.

Говоря о том, что делать школьнику, которого учитель требует отдать телефон во время контрольной, Васильева ответила просто: «Отдать для начала, потому что во время контрольной работы никто пользоваться подсказками не может».

По словам Васильевой, ее удивляет то, что введение отдельными школами ограничений на использование смартфонов во время учебы вообще вызывает столько шума, ведь проблема эта «абсолютно надуманная», а то, что телефоны не должны использоваться в учебном процессе — «очевидно». Более того, по словам Васильевой, запретить их использование стоило бы не только ученикам, но и педагогам.

Ответы Ольги Васильевой на вопросы читателей РБК. Главное
Политика

«Многие родители мне предлагают — и я с ними абсолютно солидарна — ограничить учителей в пользовании телефоном во время учебного процесса. Я считаю, что нечего. Я считаю, что это проблема. Если это молодые учителя, то это народ подсаженный на это дело, конечно, от этого очень сильно страдает, потому что приходят СМС, сообщения. приходит куча всего», — пояснила Васильева.

Министр отметила, что уставы школ позволяют им самостоятельно принимать решения о запрете мобильников и к настоящему моменту такие решения приняты уже почти в 19 тыс. российских школ, что составляет чуть менее половины от их общего числа. А проведенный в таких школах опрос Роспотребнадзора показал, что принятая мера привела к следующим результатам:

  • повысилась внимательность — 72%;
  • повысилась умственная работоспособность школьника — 70%;
  • снизилась тревожность детей, обусловленная ожиданием звонка или СМС — 79%;
  • повысилась вербальная коммуникация между детьми и педагогами — 50%;
  • увеличился уровень двигательной активности — 58%.

«Ради этого стоит жить и работать», — подчеркнула Васильева.

Министр отметила, что идею ограничения использования мобильников считают правильной большинство не только учителей и родителей, но даже и самих школьников. По ее словам, Минпросвещения намерено еще раз проанализировать полученные данные после чего будет думать о дальнейших шагах.

В августе Минпросвещения сообщило о намерении разослать в регионы методические рекомендации об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях. В ведомстве уточнили, что такие предложения были подготовлены на основе анализа международного опыта, а также по результатам опроса, который показал, что новые меры поддержали 90% учителей, 89% родителей и 61% учащихся.

Ранее с аналогичной инициативой также выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, указавшая на отсутствие «условий для хранения» гаджетов: «Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное <...>. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность».

В середине декабря Васильева говорила, что четверть российских школ уже ограничила использование телефонов во время уроков, при этом в некоторых регионов запрет ввели абсолютно все школы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ольга Васильева, школы, смартфоны, мобильные телефоны
Материалы по теме
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Общество
Власти Москвы отказались запрещать телефоны в школах
Общество
Васильева сообщила о запрете телефонов на уроках в четверти школ России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter