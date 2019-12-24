Васильева выступила за запрет смартфонов для учителей в школах

По словам Ольги Васильевой, мобильники во время учебного процесса не нужны, так как они отвлекают не только школьников, но и учителей

Ольга Васильева (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Использование мобильных телефонов во время уроков ограничивают во всем мире, а в России ситуация усугубляется тем, что средний российский подросток «сидит в телефоне» вчетверо дольше, чем его американский сверстник. Об этом рассказал в интервью РБК министр просвещения Ольга Васильева.

«Когда мы говорим о телефонах, мое мнение очень простое — во время учебного процесса использовать его не стоит. Это, во-первых, не нужно потому что отвлекает. А во-вторых это не нужно, потому что это вредит вашему здоровью», — сказала министр.

Говоря о том, что делать школьнику, которого учитель требует отдать телефон во время контрольной, Васильева ответила просто: «Отдать для начала, потому что во время контрольной работы никто пользоваться подсказками не может».

По словам Васильевой, ее удивляет то, что введение отдельными школами ограничений на использование смартфонов во время учебы вообще вызывает столько шума, ведь проблема эта «абсолютно надуманная», а то, что телефоны не должны использоваться в учебном процессе — «очевидно». Более того, по словам Васильевой, запретить их использование стоило бы не только ученикам, но и педагогам.