Васильева выступила за запрет смартфонов для учителей в школах

«Многие родители мне предлагают — и я с ними абсолютно солидарна — ограничить учителей в пользовании телефоном во время учебного процесса. Я считаю, что нечего. Я считаю, что это проблема. Если это молодые учителя, то это народ подсаженный на это дело, конечно, от этого очень сильно страдает, потому что приходят СМС, сообщения. приходит куча всего», — пояснила Васильева.
Министр отметила, что уставы школ позволяют им самостоятельно принимать решения о запрете мобильников и к настоящему моменту такие решения приняты уже почти в 19 тыс. российских школ, что составляет чуть менее половины от их общего числа. А проведенный в таких школах опрос Роспотребнадзора показал, что принятая мера привела к следующим результатам:
- повысилась внимательность — 72%;
- повысилась умственная работоспособность школьника — 70%;
- снизилась тревожность детей, обусловленная ожиданием звонка или СМС — 79%;
- повысилась вербальная коммуникация между детьми и педагогами — 50%;
- увеличился уровень двигательной активности — 58%.
«Ради этого стоит жить и работать», — подчеркнула Васильева.
Министр отметила, что идею ограничения использования мобильников считают правильной большинство не только учителей и родителей, но даже и самих школьников. По ее словам, Минпросвещения намерено еще раз проанализировать полученные данные после чего будет думать о дальнейших шагах.
В августе Минпросвещения сообщило о намерении разослать в регионы методические рекомендации об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях. В ведомстве уточнили, что такие предложения были подготовлены на основе анализа международного опыта, а также по результатам опроса, который показал, что новые меры поддержали 90% учителей, 89% родителей и 61% учащихся.
Ранее с аналогичной инициативой также выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, указавшая на отсутствие «условий для хранения» гаджетов: «Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное <...>. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность».
В середине декабря Васильева говорила, что четверть российских школ уже ограничила использование телефонов во время уроков, при этом в некоторых регионов запрет ввели абсолютно все школы.