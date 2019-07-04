Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Решить этот вопрос надо до начала нового учебного года, считает спикер Совета Федерации. Роспотребнадзор обещает подготовить соответствующие предложения в течение месяца

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Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое предложение она высказала на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, сообщает ТАСС.

«Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — сказала Матвиенко.

По ее словам, решить этот вопрос необходимо до начала нового учебного года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ответ сообщила, что организация совместно с Рособрнадзором и Российской академией образования разработает предложения по этому вопросу. «Мы вместе отработаем и готовы будем через месяц вам доложить и принять решение», — сказала Попова.