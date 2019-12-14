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Васильева сообщила о запрете телефонов на уроках в четверти школ России
По словам министра, рекомендации ограничить использование гаджетов выполнили более 10,5 тыс. школ, включая 100% учреждений в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области
Министр просвещения Ольга Васильева (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Примерно каждая четвертая школа в России выполнила рекомендации Минпросвещения и ограничила использование мобильных телефонов на уроках. Об этом в интервью «Российской газете» заявила глава министерства Ольга Васильева.

«У нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков. Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область — сто процентов школ», — сообщила Васильева и отметила, что речь идет об «абсолютно проверенных данных». Она добавила, что в Свердловской, Кемеровской и Магаданской областях, а также в Удмуртии и Пермском крае рекомендации выполнили более половины школ.

Общество
Власти рекомендовали ограничить использование мобильников в школах

Летом, перед началом нового учебного года, Минпросвещения разослало в регионы методические рекомендации по ограничению использования мобильников в школах. В ведомстве уточнили, что такие предложения были подготовлены на основе анализа международного опыта, а также по результатам опроса, который показал, что новые меры поддержали 90% учителей, 89% родителей и 61% учащихся.

С аналогичной инициативой также выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но мотивировала свое предложение отсутствием «условий для хранения» гаджетов: «Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное <...>. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность».

Власти Москвы исполнять рекомендации отказались, отметив, что не считают запрет необходимым.

Автор: Артём Губенко
Теги: мобильные телефоны, школа, Ольга Васильева
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