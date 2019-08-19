Общество , 19 авг, 09:14
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Власти рекомендовали ограничить использование мобильников в школах
Рабочая группа, в которую вошли представители Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения, предложила рассмотреть вопрос об ограничении использования в школах мобильных телефонов. Соответствующие методические рекомендации ведомства разослали региональным органам управления образованием, сообщается на сайте Минпросвещения.
Помимо ограничения использования мобильных телефонов, ведомства предлагают переводить их в беззвучный режим при входе в школу.
Как отмечает министерство, рекомендации подготовлены на основании анализа международного опыта использования гаджетов школьниками, а также по итогам опроса учеников, педагогов и родителей.
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