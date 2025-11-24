Собчак извинилась перед Михалковым из-за «голой вечеринки»

Собчак заявила, что ее «теория» о том, что Михалков показал Путину кадры со скандальной «голой вечеринки», не подтвердилась, доказательств этому нет. Она извинилась перед режиссером. Михалков опровергал подобные заявления

Журналистка Ксения Собчак опровергла свои заявления о том, что режиссер Никита Михалков показал президенту России Владимиру Путину видео с «голой вечеринки», из-за которой участвовавшие в ней артисты подверглись критике.

Об этом Собчак написала в конце января, спустя месяц после мероприятия. Михалков в ответ заявил, что на его встречах с Путиным есть «более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни».

В июле Собчак со ссылкой на собственные источники снова заявила о том, что видео с мероприятия президенту показал Михалков из-за «холодных отношений» с администрацией президента. «Он борется с людьми, которые занимаются политикой внутренней в России. И с этими людьми он находится практически в открытой конфронтации», — говорила тогда журналистка.

«Теория не подтвердилась, Никита Сергеевич категорически отрицает свое участие, а я со своей стороны не имею никаких доказательств, поэтому приношу извинения Никите Сергеевичу и его подписчикам. Всегда хочется верить, что мощь таланта и мелочность не идут рука об руку. Рада, что мои источники, говорившие, что именно Михалков «накрутил» Президента относительно голой вечеринки оказались не правы», — написала Собчак в телеграм-канале.

Вечеринка блогера Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голые») состоялась в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». Среди гостей были Собчак, певица Лолита Милявская, певцы Дима Билан и Филипп Киркоров.

После публикации кадров с вечеринки в соцсетях общественные организации, в частности «Сорок сороков» и «Зов народа», призвали проверить их на наличие пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией и запрещено). Роскомнадзор нашел признаки этого. Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб.

Участника вечеринки рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего на нее в одном носке, арестовали сначала на 15 суток, затем еще на десять, ему также вручили повестку в военкомат. Позже он покинул Россию.

Артисты, посетившие мероприятие, пожаловались, что их «вырезали из эфиров», а их концерты начали отменять. Ивлеева, Собчак, Киркоров и другие записали видео с извинениями. Клуб «Мутабор» сначала сменил название на Arma, однако после рейдов решил завершить работу на этой площадке.