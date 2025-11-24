 Перейти к основному контенту
Общество
0

Собчак извинилась перед Михалковым из-за «голой вечеринки»

Собчак заявила, что ее «теория» о том, что Михалков показал Путину кадры со скандальной «голой вечеринки», не подтвердилась, доказательств этому нет. Она извинилась перед режиссером. Михалков опровергал подобные заявления

Журналистка Ксения Собчак опровергла свои заявления о том, что режиссер Никита Михалков показал президенту России Владимиру Путину видео с «голой вечеринки», из-за которой участвовавшие в ней артисты подверглись критике.

Об этом Собчак написала в конце января, спустя месяц после мероприятия. Михалков в ответ заявил, что на его встречах с Путиным есть «более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни».

В июле Собчак со ссылкой на собственные источники снова заявила о том, что видео с мероприятия президенту показал Михалков из-за «холодных отношений» с администрацией президента. «Он борется с людьми, которые занимаются политикой внутренней в России. И с этими людьми он находится практически в открытой конфронтации», — говорила тогда журналистка.

«Теория не подтвердилась, Никита Сергеевич категорически отрицает свое участие, а я со своей стороны не имею никаких доказательств, поэтому приношу извинения Никите Сергеевичу и его подписчикам. Всегда хочется верить, что мощь таланта и мелочность не идут рука об руку. Рада, что мои источники, говорившие, что именно Михалков «накрутил» Президента относительно голой вечеринки оказались не правы», — написала Собчак в телеграм-канале.

«Голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой и ее последствия для шоу-бизнеса
Общество
Анастасия Ивлеева

Вечеринка блогера Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голые») состоялась в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». Среди гостей были Собчак, певица Лолита Милявская, певцы Дима Билан и Филипп Киркоров.

После публикации кадров с вечеринки в соцсетях общественные организации, в частности «Сорок сороков» и «Зов народа», призвали проверить их на наличие пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистской организацией и запрещено). Роскомнадзор нашел признаки этого. Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб.

Участника вечеринки рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего на нее в одном носке, арестовали сначала на 15 суток, затем еще на десять, ему также вручили повестку в военкомат. Позже он покинул Россию.

Артисты, посетившие мероприятие, пожаловались, что их «вырезали из эфиров», а их концерты начали отменять. Ивлеева, Собчак, Киркоров и другие записали видео с извинениями. Клуб «Мутабор» сначала сменил название на Arma, однако после рейдов решил завершить работу на этой площадке.

Теги
Персоны
Полина Мартынова
Ксения Собчак Никита Михалков голая вечеринка Владимир Путин
Ксения Собчак фото
Ксения Собчак
журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
Никита Михалков фото
Никита Михалков
кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
