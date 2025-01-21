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Бывший клуб «Мутабор» в Москве объявил о закрытии площадки

Клуб &laquo;Мутабор&raquo;
Клуб «Мутабор» (Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press)

Московский клуб Arma (ранее назывался «Мутабор»), где прошла скандальная «голая вечеринка» (almost naked), объявил о завершении работы на прежней площадке до конца сезона в апреле текущего года. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Последующие события не будут привязаны к определенному пространству, место их проведения будет анонсироваться на ресурсах Arma», — говорится в заявлении заведения.

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«Мутабор» был открыт в 2019 году, он расположен на территории бывшего Первого государственного подшипникового завода на юго-востоке Москвы. Клуб представляет собой «гигантский лофт-трансформер со множеством уровней, пространств, летней сценой и садом-двором», говорилось в описании на сайте.

«Голая вечеринка», организованная видеоблогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря 2023 года. На мероприятии действовал дресс-код: участники пришли в минимальном количестве одежды. Это вызвало возмущение некоторых депутатов и общественников. Роскомнадзор увидел в поведении участников признаки «пропаганды ЛГБТ» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

На вечеринке присутствовали множество российских знаменитостей, среди которых были Ксения Собчак, Лолита, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и многие другие. Спустя сутки в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на наличие пропаганды ЛГБТ обратились, в частности, организации «Сорок сороков» и «Зов народа».

Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию мероприятия. Участника вечеринки, пришедшего на нее в одном носке, рэпера Vacio (Николая Васильева) арестовали сначала на 15, а затем на десять суток, ему также вручили повестку в военкомат. Участники вечеринки сообщили, что их «вырезали из эфиров», а их концерты начали отменять; Ивлеева и другие записали видео с извинениями. После вечеринки клуб переименовался из «Мутабора» в Arma. В конце ноября 2024 года в заведение пришла полиция с рейдом «в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ».

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