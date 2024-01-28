Михалков заявил, что не рассказывал Путину про «голую вечеринку» Ивлеевой

Михалков ответил на слова Собчак, что это он сообщил Путину о «голой вечеринке»

Режиссер заявил, что во время его встреч с президентом есть «более интересные и важные темы» для разговора, чем «голая вечеринка» в клубе «Мутабор»

Никита Михалков и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кинорежиссер Никита Михалков заявил, что на его встречах с президентом Владимиром Путиным есть «более интересные и важные темы» для разговора, чем «голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор». Так он в своем телеграм-канале «Бесогон» ответил на слова журналистки Ксении Собчак, которая написала, что Михалков показал Путину видео с вечеринки, устроенной блогером Настей Ивлеевой.

«Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», — сообщила Собчак, которая была среди гостей мероприятия.

По ее словам, Путин «уважает» Михалкова и тот, «когда ему надо, вполне может донести свою позицию». Этим журналистка объяснила жесткую реакцию властей на вечеринку.

Режиссер на это ответил, что «есть две категории людей»: первая — те, кто «точно ничего не знает», а вторая — те, кто «знает все, но не точно», отметив, что предпочитает первых.

«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», — рассказал Михалков.

Собчак в том же сообщении предложила Михалкову помочь выяснить, кто автор статьи о похоронах поэта Льва Рубинштейна в «Экспресс-газете», в которой содержались антисемитские высказывания (статья на момент публикации материала уже удалена с сайта издания).

«Никита Сергеевич, недавно прочитала ужасный материал про похороны Льва Рубинштейна в «Экспресс-газете», и он мне до сих пор не дает покоя: птичья головка, глаза навыкате и гои, убежденный русофоб и издевательское пародийное коверкание языка — гэканье (посмотрите на скрин). Мне кажется, даже какие-нибудь нацики под водочку на кухне про евреев культурнее говорят», — рассказала она.

Журналистка поинтересовалась у режиссера, как он считает, может ли существовать публичный антисемитизм «в стране, победившей фашизм, проводящей операцию денацификации соседних стран, борющейся с сатанизмом».

Собчак предложила ему «проявить инициативу» и помочь узнать, «кто главный редактор и какое наказание понес автор» за эту статью. «Кроме вас некому», — добавила она.

Режиссер в ответ посоветовал ей обратиться с этим вопросом в правоохранительные органы. «Что касается вашего второго вопроса, то советую вам обратиться к моему первому ответу: в отличие от вас филерство не мой конек, и поэтому для того чтобы узнать автора упоминаемой вами статьи, советую вам направить запрос в соответствующие органы», — ответил Михалков.

Рубинштейн умер 14 января, ему было 76 лет. Незадолго до этого поэта сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве, с тех пор он находился в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Голая вечеринка» прошла в московском клубе в декабре. Роскомнадзор усмотрел в ней признаки «пропаганды ЛГБТ» (в ноябре «международное общественное движение ЛГБТ» было признано в России экстремистской организацией и запрещено). Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб. Участника вечеринки рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего на нее в одном носке, арестовали сначала на 15 суток, затем еще на десять, ему также вручили повестку в военкомат. Артисты, посетившие мероприятие, пожаловались, что их «вырезали из эфиров», а их концерты начали отменять. Ивлеева и другие записали видео с извинениями.

Путин в январе заявил, что те, кто возвращается из зоны боевых действий, не будут «прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях». «Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому», — сказал он. 26 января он вновь высказался на эту тему. «Именно из этих людей (участников военной операции. — РБК) мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики, тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — сказал глава государства.