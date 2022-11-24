В Берлине из-за пробравшихся экоактивистов закрыли две полосы аэропорта

Активисты пробрались на взлетно-посадочную полосу аэропорта и позировали с транспарантами, пока их не задержала служба безопасности. Из-за инцидента аэропорт временно закрыл две ВПП

Фото: AufstandLastGen / Twitter

Экоактивисты из немецкого движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) пробрались на летное поле берлинского аэропорта. Группа транслировала действие в прямом эфире в своем аккаунте в Twitter.

На видео видно, как люди в оранжевых спасательных жилетах прорезали дыру в заборе на территорию аэропорта, вышли на взлетно-посадочную полосу и позировали с транспарантами. Позже активиста с камерой поймали сотрудники службы безопасности.

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Пресс-служба аэропорта, со своей стороны, пишет, что «из-за несанкционированного доступа нескольких человек в настоящее время две взлетно-посадочные полосы закрыты».

За последние месяцы экоактивисты провели ряд акций. Так, в начале октября две активистки Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра. Они протестовали против изменения климата, которое, как они полагают, приведет к вымиранию людей по примеру динозавров.

23 октября члены Letzte Generation облили картофельным пюре картину «Стога сена» французского художника Клода Моне, а на следующий день сторонники движения Just Stop Oil обмазали тортом фигуру короля Великобритании Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо. До этого они облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галерее.

9 ноября сторонницы движения Stop Fossil Fuel Subsidies разрисовали работу «Банки с супом Кэмпбелл» художника Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре, а 18 ноября Ultima Generazione высыпали 8 кг муки на автомобиль, который разрисовывал американский художник Энди Уорхол.