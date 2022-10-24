Экоактивисты «ткнули лицом в торт» фигуру Карла III

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Сторонники движения Just Stop Oil («Просто остановите нефть») продолжают устраивать акции с повреждением культурных объектов — на этот раз двое экоактивистов обмазали шоколадным тортом восковую фигуру британского короля Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо. Климатическая группа опубликовало видео произошедшего в «Твиттере».

Акцию провели 20-летняя Эйлид Макфадден из Глазго и 29-летний художник-декоратор из Сандерленда Том Джонсон. Just Stop Oil приводит их заявление: «Требование простое: просто остановите новые поставки нефти и газа. Это проще простого».

Отмечается, что акция прошла за две недели до начала 27-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября. Ранее сообщалось, что премьер-министр Лиз Трасс отговаривала монарха выступать с речью на мероприятии. По словам источника Times, стороны в итоге «согласились, что могут быть более подходящие варианты для первого государственного визита короля».

Издание отмечало, что на фоне таких решений возникают опасения, что британское правительство может скорректировать свои планы или вовсе отказаться от цели по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

Активисты Just Stop Oil до этого облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи», которая находится в Национальной галерее Лондона. Тогда они также призывали остановить добычу нефти и газа и обратить внимание на рост цен. Они отметили, что многие люди не могут позволить себе разогреть банку супа. «Что вы цените больше, искусство или жизнь? Неужели вы больше беспокоитесь о защите картины, чем о защите нашей планеты и людей?» — заявили сторонники движения.

После того как активисты вылили на полотно две банки, они «приклеили» себя к стене. Затем их задержали. Специалисты осмотрели картину, она не пострадала. Небольшие следы остались лишь на раме.