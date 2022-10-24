Экоактивисты «ткнули лицом в торт» фигуру Карла III

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Риши Сунак станет премьером Британии Политика, 16:10
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 16:07
Путин впервые обсудит с координационным советом нужды военных на Украине Политика, 16:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
Самые богатые бизнесмены Китая за день потеряли свыше $9 млрд Инвестиции, 15:56
Тренер Андрей Назаров сообщил об увольнении из «Сочи» Спорт, 15:48
Китай в сентябре снизил закупки угля и нефти у России Экономика, 15:48
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 15:44
В АвтоВАЗе сообщили о переговорах по спонсорству в спорте Спорт, 15:43
Экоактивисты «ткнули лицом в торт» фигуру Карла III Общество, 15:40
Торнадо повредил две трети домов в коммуне на севере Франции. Видео Общество, 15:39
«Финам» вернул торги иностранными бумагами для «неквалов» по правилам ЦБ Инвестиции, 15:37
Мосбиржа возобновила торги всеми биржевыми фондами на российские активы Инвестиции, 15:27
Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт Pro, 15:23
Общество ,  
0 

Экоактивисты «ткнули лицом в торт» фигуру Карла III

Сторонники экодвижения Just Stop Oil покрыли тортом фигуру Карла III в Музее мадам Тюссо

Video

Сторонники движения Just Stop Oil («Просто остановите нефть») продолжают устраивать акции с повреждением культурных объектов — на этот раз двое экоактивистов обмазали шоколадным тортом восковую фигуру британского короля Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо. Климатическая группа опубликовало видео произошедшего в «Твиттере».

Акцию провели 20-летняя Эйлид Макфадден из Глазго и 29-летний художник-декоратор из Сандерленда Том Джонсон. Just Stop Oil приводит их заявление: «Требование простое: просто остановите новые поставки нефти и газа. Это проще простого».

Отмечается, что акция прошла за две недели до начала 27-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября. Ранее сообщалось, что премьер-министр Лиз Трасс отговаривала монарха выступать с речью на мероприятии. По словам источника Times, стороны в итоге «согласились, что могут быть более подходящие варианты для первого государственного визита короля».

Издание отмечало, что на фоне таких решений возникают опасения, что британское правительство может скорректировать свои планы или вовсе отказаться от цели по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

Активисты Just Stop Oil до этого облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи», которая находится в Национальной галерее Лондона. Тогда они также призывали остановить добычу нефти и газа и обратить внимание на рост цен. Они отметили, что многие люди не могут позволить себе разогреть банку супа. «Что вы цените больше, искусство или жизнь? Неужели вы больше беспокоитесь о защите картины, чем о защите нашей планеты и людей?» — заявили сторонники движения.

Читайте на РБК Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски
Фото: Shutterstock «Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии
Фото: Shannon Stapleton / Reuters Больше конкретики: с чего начать поиск новой работы
Фото: Shutterstock О чем не нужно писать в резюме на английском языке
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Фото: Shailesh Andrade / Reuters Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist

После того как активисты вылили на полотно две банки, они «приклеили» себя к стене. Затем их задержали. Специалисты осмотрели картину, она не пострадала. Небольшие следы остались лишь на раме.

Теги
Экология активисты Карл III
Материалы по теме
Защитники природы облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога
Общество
Экоактивисты облили картофельным пюре картину «Стога сена» Моне. Видео
Политика
Times узнала о совете Трасс королю Карлу III пропустить саммит по климату
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter